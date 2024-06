Ile Maurice: «J'invite les fans de Bollywood à venir chanter et danser avec moi lors du concert»

interview

La grande figure de Bollywood, est arrivée à Maurice jeudi matin en compagnie d'une vingtaine de musiciens pour un unique concert, ce soir à 20 heures, au Trianon Convention Centre. La star a été sacrée Meilleure chanteuse pour la chanson «Besharam Rang» (Pathaan), lors des Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards 2024.

Ce même morceau lui a aussi valu le titre de Meilleure chanteuse lors des Filmfare Awards 2024, alors que «Chaleya» (Jawaan) a permis à Shilpa Rao de remporter la récompense de Top Singer lors de l'Amazon Music India 2023. L'express s'est entretenu avec elle à l'hôtel Maritim Resort & Spa Mauritius à Balaclava, où elle séjourne.

Quest-ce qui vous a poussée à poursuivre une carrière dans la musique ?

Je ne pense pas avoir fait ce choix. Je suis née dans une famille, dans cette vie où j'étais très attachée à la musique dès le début. Donc, ce n'est pas une chose dans la vie, c'est la vie elle-même. C'est ainsi que mon amour pour la musique a commencé.

Qui étaient vos modèles durant vos années de croissance ?

Mes années formatrices ont été remplies de la musique des légendes comme Prabha Atre, Ustad Amir Khan, Mehdi Hassan Saab, Pandit Nikhil Banerjee, Ustad Sultan Khan, Begum Akhtar et Farida Khanum. Ces maestros ont été des sources constantes d'inspiration pour moi, façonnant ma sensibilité musicale et nourrissant mon amour pour le chant. Leur art intemporel continue à influencer mon travail à ce jour.

Que signifie la musique pour vous ?

Tout. Je pense que cela signifie tout. Cela change constamment, et la présence devient plus importante pour vous. Nous ressentons que la musique est la vie, la musique est notre force, notre identité. Mais au quotidien, cela devient bien plus que cela. Cela vous fait ressentir des choses que normalement vous n'imagineriez même pas ressentir et c'est ce qui fait la beauté et l'amour de la musique.

Comment l'industrie musicale a évolué depuis que vous l'avez rejointe ?

Je pense que l'idée même d'une amélioration est l'évolution. Donc, les choses changent et même maintenant, les choses continueront à changer. En fait, j'aime qu'il y ait de nouvelles voix qui arrivent, de nouveaux sons, de nouvelles tendances qui apparaissent. Certaines sont bonnes, d'autres mauvaises, elles testent aussi votre patience et votre intégrité par rapport à ce en quoi vous croyez. Je pense que toutes ces choses sont importantes. Oui, les changements sont bons.

Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez reçu le prix de la Meilleure chanteuse pour la chanson «Besharam Rang» ?

La chanson est devenue un hymne, mais je pense que le prix revient à chaque personne qui s'est connectée avec la chanson. Le prix est pour eux. C'est vraiment le leur.

Quel serait votre conseil aux chanteurs en herbe ?

À tous les chanteurs en herbe, mon message est simple : prenez une formation formelle dans le type de musique que vous aimez. Apprendre et perfectionner votre art est essentiel. Soyez patients, restez fidèles à votre style unique et ne cessez jamais d'évoluer en tant qu'artistes. Le travail acharné, la dévotion et l'authenticité sont les clés du succès dans l'industrie musicale.

Quel est le meilleur compliment que vous ayez reçu jusqu'à présent ? Et une critique qui a été difficile à accepter ?

Le meilleur compliment que j'ai reçu, c'est quand quelqu'un m'a dit que ma musique a touché son coeur ou lui a apporté de la joie. En ce qui concerne la critique, cela peut être difficile à accepter, mais j'ai appris à la considérer comme une opportunité de croissance. La critique constructive, lorsqu'elle est émise dans l'intention de m'aider à m'améliorer, est quelque chose que je valorise et apprécie.

Quels sont vos objectifs pour votre avenir, tant sur le plan personnel que professionnel ?

Je n'ai pas d'objectifs à long terme. Mais l'objectif ce soir est de sortir et de m'amuser à Maurice. Je veux que les gens au concert chantent et dansent avec moi.

Comment aimeriez-vous qu'on se rappelle de vous dans l'industrie musicale ?

Oh, qu'on se rappelle de moi comme une personne agréable, drôle, qui vous fait sourire et vous réchauffe le coeur.

Si vous pouviez collaborer avec un artiste, passé ou présent, qui serait-ce ?

Sting.

Qu'aimez-vous en dehors du chant ?

En dehors du chant, je trouve du bonheur dans les plaisirs simples comme passer du temps avec mes proches, lire, jardiner et découvrir différentes cultures en voyageant.