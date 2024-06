Ile Maurice: Trois policiers blessés au couteau lors d'une arrestation

Des agents affectés à la Criminal Investigation Division (CID) de Mahébourg ont été blessés au couteau lors d'une arrestation à Résidence La Chaux, Mahébourg. Muni d'un mandat d'arrêt, les hommes de l'inspecteur Jugasing et du Field Intelligence Office se sont rendus chez John Siniska dans l'après-midi du mercredi 12 juin. Il était recherché pour une série de vols dans la région de Mahébourg et de Baie-du-Tombeau. En voyant la police, John Siniska a pris la fuite. Il a été poursuivi par les agents et arrêté à quelques mètres de sa maison.

Lors de son arrestation, il s'est débattu, a résisté et est devenu très violent envers les agents. Il a sorti un couteau de son pantalon pour s'opposer à son arrestation, blessant deux sergents. Un des sergents a eu une coupure à la paume droite, des blessures au doigt et une coupure au coude droit avec effusion de sang. L'autre sergent a été blessé aux coudes droit et gauche et a saigné. John Siniska lui a aussi asséné trois coups à la gorge. Un autre agent a eu des blessures à l'avant-bras droit.

Les trois policiers ont été conduits à l'hôpital de Mahébourg. Deux d'entre eux ont pu regagner leur domicile après des soins alors que l'un des sergents a été référé à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, où il a été admis sous observation.

Quant au suspect, qui a pu être maîtrisé avec beaucoup de difficulté, il a été conduit au bureau de la CID de Mahébourg. Il a été soumis à un interrogatoire serré et a avoué dix cas de vol, dont certains avec violence.