Ile Maurice: MBC et Canal + Maurice - 12 sur 51 matches seront diffusés

L'italie défend à nouveau sa couronne européenne. Que nous réserve cette édition ? La victoire surprise d'un outsider ? Peut-être est-ce l'année de l'Angleterre ! Une chose est sûre : le drame et les surprises seront au rendez-vous. Malheureusement, les téléspectateurs mauriciens devront se contenter de seulement 12 matches sur les 51, diffusés par la MBC et Canal+ Maurice. Pour ceux qui préfèrent l'ambiance des sorties, plusieurs restaurants et pubs diffuseront également les matches. Découvrez où vous pouvez regarder et profiter des moments forts de l'Euro 2024.

Où peut-on regarder les matches ?

Préparez-vous à quelques frustrations si vous espérez suivre l'Euro 2024 depuis votre canapé à Maurice. Ni la MBC ni Canal+ Maurice ne diffuseront l'intégralité de la compétition. Sur les 51 matches prévus, les téléspectateurs n'auront accès qu'à 12 rencontres. Pour les passionnés souhaitant suivre tous les matches de l'Euro 2024, DSTv propose une solution.

Ce bouquet de chaînes est également accessible via My.t, disponible sous certaines conditions et avec différents packages.Mauritius Telecom offre également un nouveau bouquet, le New World Sport Pack, sur My.t pour Rs 300 par mois, sous conditions. Ce bouquet permet de regarder les 51 matches de l'Euro 2024, ainsi que la Ligue des champions et la Coupe du monde 2026.

En France, beIN Sports a acquis les droits de diffusion de tous les matches de l'Euro 2024 (14 juin-14 juillet) et de l'Euro 2028. TF1 et M6, qui partageaient auparavant la diffusion en clair de 25 rencontres sur les 51, y compris la finale et les matches de l'équipe de France, ne seront plus les diffuseurs exclusifs. Cependant, ces chaînes ne sont pas accessibles à Maurice.

Les promotions dansles magasins pour l'Euro 2024

Le magasin Galaxy vous propose différentes promotions lors de l'événement Euro 2024. Il y a des promotions sur les télévisions et les barres de son, sur les téléphones portables iPhone, les tablettes et d'autres technologies. «Durant les deux dernières semaines, on a noté une augmentation des clients qui s'intéressent aux télévisions à l'occasion de l'Euro et vu que c'était aussi la fin du mois, beaucoup en ont profité pour faire leurs achats», nous explique un responsable du magasin Galaxy.

Regarder les matches dans des restaurants ou pubs

Ronny Hemraj, du restaurant HY à Ébène, est fier d'accueillir les Mauriciens pour l'Euro 2024. «Tous les jours, il y aura des matches de football diffusés en direct sur des écrans géants, par des projecteurs ou sur des télévisions. Nous pouvons aussi diffuser deux ou trois matches qui seront joués en même temps sur nos différents écrans, et les Mauriciens auront la possibilité de choisir quels matches regarder. Nous avons déjà reçu des réservations pour les matches programmés durant le week-end, et des entreprises nous ont également contactés pour faire des réservations. La dernière fois, nous avions diffusé les matches de la Coupe du monde et de la Ligue des champions, et le restaurant était entièrement rempli. Au restaurant, les fans de foot auront la chance de déguster notre délicieux menu et de prendre un verre tout en regardant leur match. Il y aura aussi des jours où des artistes seront présents pour animer la soirée pendant la mi-temps ou avant le match. Le restaurant HY peut accueillir plus de 100 personnes en même temps et vous garantit un excellent service.»

Antess Gooriah, Operations Manager chez The Irish à Trianon, est prêt à accueillir les fans de football pour l'Euro 2024. «The Irish proposera les matches de football joués à 17 heures, 20 heures et 23 heures. Seuls les vendredis et samedis, les matches de 23 heures seront diffusés en direct, tandis que les autres jours, ce seront les matches de 17 heures et 20 heures qui seront en direct. Si un match opposant deux grandes nations a lieu à 23 heures, nous réviserons notre plan pour diffuser ce match. La raison pour laquelle nous ne diffusons pas les matches de 23 heures tous les jours est qu'il y a moins de gens dans le pub à cette heure-là.»

«Durant ce mois de l'Euro 2024, les Mauriciens pourront bénéficier de tarifs spéciaux sur nos menus. Pour les demi-finales et la finale, nous prévoyons d'organiser des soirées spéciales avec des divertissements et de nombreuses surprises. D'habitude, lorsque The Irish diffuse des grands matches comme la Coupe du monde ou des finales, c'est quasiment complet une ou deux semaines à l'avance. Les gens devront faire leurs réservations tôt s'ils veulent profiter d'un moment magique avec leurs amis ou leur famille. Les matches de l'Euro sont des moments spéciaux que vous pouvez vivre avec vos proches et passer des moments inoubliables. Le pub peut accueillir environ 150 personnes pour une soirée comme la finale.»

Dans le nord, vous pouvez aussi suivre les matches de foot en direct chez The Cloud Rooftop & Lounge Bar à Pereybère, Lucky Strike à Grand-Baie. Le Strike City de Bagatelle et de Flacq vous donnent aussi l'opportunité de suivre les matches.