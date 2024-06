Ile Maurice: Cosafa Cup 2024 - Le pays confirme son forfait

Comme annoncé dans notre édition du samedi 25 mai, le Club M fera bel et bien l'impasse sur la Cosafa Cup. La Mauritius Football Association (MFA) met en avant un calendrier trop chargé et un impératif à terminer les championnats en cours dans les délais pour justifier ce forfait. Déjà dans un bon rythme après le succès décroché face à l'Eswatini mardi dans le cadre de la 4e journée des qualifications au Mondial 2026, les quadricolores se retrouvent donc en congé forcé en attendant la prochaine sortie sur la scène internationale.

Le tirage au sort pour répartir les poules a eu lieu vendredi. Outre Maurice, un autre habitué, à savoir Madagascar, n'est pas de la fête non plus. Selon les échos provenant de Trianon, il est urgent de terminer les championnats avant mi-juillet. En fait, la D1 et la D2 tirent déjà à leur fin. En Super League, il reste encore cinq journées à disputer. «Il est crucial de terminer le championnat avant l'ouverture de la période de transferts. Une participation à la Cosafa va considérablement décaler le programme et on ne peut pas se le permettre», fait ressortir notre source.

L'Afrique du Sud, pays hôte, et le Botswana s'affronteront à nouveau dans le match le plus joué de l'histoire de la Coupe COSAFA, le prestigieux tournoi régional qui se déroulera du 26 juin au 7 juillet.

Le tirage au sort - auquel participaient 12 équipes - a une nouvelle fois révélé un classique puisque l'Afrique du Sud et le Botswana s'affronteront pour la 9e fois consécutive dans la compétition. Jusqu'ici, le Botswana ne s'est jamais imposé contre les Bafana Bafana.

Le Mozambique et l'Eswatini sont les deux autres pensionnaires du groupe A. Sept fois vainqueur de la compétition, ce qui constitue un record, la Zambie cherchera à devenir la première équipe à remporter trois titres de la Coupe COSAFA d'affilée. Les Chipolopolos seront dans un groupe B qui est également composé du Zimbabwe et des Comores. La quatrième équipe de ce groupe sera confirmée ultérieurement.

Le vice-champion sortant, le Lesotho, se trouve dans le groupe C aux côtés de l'Angola, trois fois vainqueur de la compétition, les champions 2015, la Namibie et les Seychelles. Les matchs de poule se dérouleront du 26 juin au 3 juillet, les demi-finales le 5 juillet et la finale et le match pour la troisième place deux jours plus tard.

Le format garantit à chaque pays de disputer un minimum de trois matchs jusqu'à un maximum de cinq sur l'ensemble de la compétition. Cela permet également un jour de repos supplémentaire entre la plupart des matchs de poule, ce qui est bénéfique pour le bien-être des joueurs.