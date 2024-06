Ethiopie: Ethiopian Airlines relie les secteurs du transport aérien et du tourisme - PDG

<strong>Addis Ababa — Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, présente les plans visant à intégrer le transport aérien et le tourisme en Éthiopie.

Rappelons que le bureau du Premier ministre a cérémonieusement transféré les projets aux régions d'Amhara, d'Oromia et du Sud-Ouest et a organisé une cérémonie de signature de l'accord de gestion et d'exploitation des hôtels "Dine for Ethiopia" par Ethiopian Airlines, opérant sous sa célèbre marque Skylight Hotel, le 2 mai 2024.

Suite à cela, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a déclaré à l'ENA que la compagnie aérienne avait signé des accords avec les entités concernées pour mettre en oeuvre la décision de gérer les pavillons développés par le gouvernement à travers le pays.

Par exemple, Ethiopian Airlines et l'administrateur en chef de la région populaire du sud-ouest de l'Éthiopie, Negash Wagesho, ont conclu un contrat pour la gestion de l'Elephant Paw Lodge et du Halala Kela Resort à Chebera Churchura, a-t-on appris.

Pour l'instant, la compagnie aérienne, par l'intermédiaire de l'hôtel Skylight, commencera à gérer un lodge, a précisé M. Mesfin.

Le PDG a également déclaré que le fait de permettre à Skylight Hotel, propriété d'Ethiopian Airlines, de gérer les projets a créé une opportunité de relier plus étroitement le transport aérien et le tourisme, en particulier l'hôtellerie.

%

Ce partenariat marque une avancée significative pour les deux entités, M. Mesfin soulignant l'engagement de longue date d'Ethiopian Airlines à promouvoir le tourisme éthiopien parallèlement à ses principaux services de transport aérien.

L'engagement de la compagnie va au-delà du transport aérien, comme en témoignent la création et le succès de l'hôtel 5 étoiles Ethiopian Skylight, a-t-il déclaré.

Le transport aérien et l'hôtellerie sont des secteurs étroitement liés et la compagnie aérienne a travaillé dur pour renforcer le lien entre le transport aérien et le secteur du tourisme en Éthiopie.

La diversification d'Ethiopian Airlines va bien au-delà du transport aérien.

La compagnie s'enorgueillit d'un portefeuille solide qui comprend le transport de passagers et de fret, des services d'accueil par l'intermédiaire de l'hôtel Skylight, sa propre université de l'aviation et des services complets de maintenance d'avions.

Cette approche à multiples facettes fait d'Ethiopian Airlines un acteur clé du développement de l'industrie du tourisme en Éthiopie.

Confier leur exploitation et leur gestion à la compagnie nationale du pays, Ethiopian Airlines, promet non seulement un meilleur service, mais aussi un moyen de promouvoir le tourisme international.

L'initiative "Dîner pour l'Éthiopie", lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed, vise à soutenir le tourisme, pierre angulaire du programme national de réforme économique.