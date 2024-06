Cameroun: Santé - Les médicaments désormais prescrits et délivrés en officine de pharmacie par ordonnance

C'est l'une des résolutions qui se degage de la séance de travail tenue le 13 juin 2024, à Yaoundé, par la plateforme des Ordres professionnels de santé. Il s'agit de l'Ordre national des médecins du Cameroun ( Onmc), l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Cameroun ( Oncdc), l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun ( Onpc) et l'Ordre national des professions medico- sanitaires ( Onpms).

Selon le président de l'Onmc, le Dr Rodolphe FONKOUA, qu'entouraient le président de l'Onpc, Dr Franck NANA, Dr Chantal TANKOUA-SUNOU, présidente de l'Oncdc, et Xaverie Innocente MANTSANA NYEBE, présidente de l'Opms, il était question de simplifier et rendre plus clair le sujet sur la prescription médicale et la dispensation des médicaments.

Au terme des travaux qui ont été suivis par une formation en ligne sur l'éthique et la déontologie du métier, et impliquant les pratiquants de la diaspora, plusieurs résolutions qui devraient complètement changer les usages dans la prescription et la dispensation du médicament, ont été prises. Les Ordres, réunis sous une plateforme, ont ainsi décidé que :

1- Les médicaments seront désormais prescrits et délivrés en officine de pharmacie sur la base d'une ordonnance médicale portant les informations capitales telles que le nom du patient, la date de délivrance, le nom du médecin ou du chirurgien - dentiste prescripteur, sa spécialité, son numéro d'Ordre, son contact et éventuellement avec l'en-tête de la formation sanitaire ou vas-tu. le patient où le patient a été consulté ;

2- une liste de médicaments dispensables sans ordonnance en officine sera ultérieurement publiée ;

certains médicaments dont la liste sera publiée ultérieurement pourront être prescrits par les infirmiers, sages - femmes et autres professionnels medico- sanitaires sous certaines conditions ;

4- la dispensation des médicaments en ambulatoire dans les formations sanitaires privées et publiques avec ou sans ordonnance est interdite.

" Cette prérogative est réservée exclusivement aux officines de pharmacie. Les Ordres professionnels de santé attachent un strict respect à la mise en pratique de ces résolutions par leurs membres sous peine de sanctions prévues par la règlementation en vigueur ", peut-on lire en chute dans le communiqué conjointement signé par les présidents des différents Ordres de santé.