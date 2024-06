Congo-Brazzaville: Prix Découvertes RFI 2023 - Jessy B a réceptionné son trophée à Brazzaville

La lauréate du prix Découvertes RFI 2023, la rappeuse congolaise Jessy B, a officiellement reçu son trophée des mains du directeur de RFI, Jean-Marc Four, le 13 juin à l'Institut français du Congo de Brazzaville.

Pour Jean-Marc Four, ce geste est d'une grande symbolique car depuis un moment RFI s'évertue à ce que les prix soient remis aux lauréats dans leurs pays, en présence de leurs fans, sans lesquels les artistes ne seraient pas à ce stade. « Jessy B est la cinquième lauréate congolaise, la première femme. Pour ces précédents lauréats, le premier concert était à Paris. Et je trouve ça un peu dommage.

C'est à dire que le premier concert doit avoir lieu devant son public chez soi. Et ensuite, en France. Je suis ravi qu'on l'ait fait. Par la suite, il y a déjà deux dates prévues. Une pour la fête de la musique avec le ministère de la Culture en France. Et une deuxième, deux ou trois jours avant les Jeux olympiques, Paris 2024. Je crois que ça va être super. Après, il y a d'autres trucs envisagés qui sont en discussion », a confié Jean-Marc Four, directeur de RFI. L'objectif étant que Jessy B se fasse davantage repérer dans l'industrie musicale et qu'elle saisisse de plus grandes opportunités.

Heureuse de ce sacre et consciente des enjeux liés à cette victoire, Jessy B a dit « je suis contente de l'impact que ma carrière a sur d'autres jeunes filles de ma génération ou d'autres artistes. Ce prix signifie pour moi ne lâche pas, continue à travailler. Je vais capitaliser les acquis de ce prix et le reste c'est Dieu », a-t-elle martelé.

6 ans de carrière et enfin un premier concert 100% Jessy B

Après la réception de son prix, Jessy B a pris d'assaut le podium installé sur le parvis de l'IFC. En présence des officiels comme la ministre de l'Environnement, Arlette Soudan-Nonault, de la conseillère du chef de l'Etat Claudia Sassou Nguesso, et bien d'autres, Jessy B a fait valoir son talent, devenue une valeur sûre du rap féminin congolais.

Dans une première tenue rock à dominance noir et rouge, la jeune chanteuse congolaise a déployé une partie de son répertoire aux morceaux riches et variés. Des singles et freestyle comme Jolie bébé, Dégât na dégât, Maïmouna, Telema, Biso, Ça va aller, ont retenti avec éclat pour le plus grand bonheur du public qui n'hésitait pas à jouer les choeurs en fredonnant quelques refrains des morceaux de l'artiste.

Ce moment, elle l'attendait depuis l'annonce de sa victoire en décembre 2023 et aujourd'hui elle peut pousser son ouf de soulagement. « Ça y est, on l'a fait. J'ai passé un moment incroyable. Encore une fois , merci pour tout l'amour Brazza », a partagé Jessy B.

Jessy B, fierté congolaise

C'est une ambiance spéciale qui a prévalu dans la soirée du 13 juin à l'IFC. Les habitants de différents arrondissements de Brazzaville ont répondu présent à l'invitation de l'artiste. Même les passants et transporteurs en commun n'hésitaient pas de s'arrêter pour contempler le concert et découvrir la pépite Jessy B.

Mais pas que!! Dans la foule, on pouvait remarquer également la présence de nombreux artistes musiciens comme Oupta, Maman Credo, Gladys Samba, BGS, Nix Ozay, Jada Chief, Makhalba Malecheck, Zuko ya deble ou encore Young Ace Waye, lauréat 2020 du prix Découvertes RFI ...

Un beau geste qui témoigne du soutien entre artistes congolais, particulièrement à Jessy B, la vingtaine à peine, mais qui rivalise de talents et dégage une énergie singulière avec un flow surprenant. D'ailleurs quelques-uns de ces musiciens ont enregistré, après le concert, deux épisodes de l'émission "Légendes urbaines" avec Juliette Fievet.

Il n'y avait pas que les artistes musiciens. Les artistes d'autres disciplines s'étaient également joints à cette cérémonie pour soutenir Jessy B à l'instar de la slameuse Mariusca Moukengue, de la comédienne Mixiana Laba, de l'humoriste L'honorable, du photographe Mirna Kintombo, des créateurs de mode, des opérateurs culturels et bien d'autres.

« Je suis ici pour donner de la force à une artiste qui est dans le game ça fait un bout de temps. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire une carrière professionnelle. C'est mon cas. Je faisais du rap et j'ai fait un break parce que ma carrière ne décollait pas. Mais Jessy B, toute jeune, arrive là où bon nombre n'arrive pas. Pour moi c'est une fierté et elle mérite notre soutien », a salué DSP Malakay, analyste, influenceur, artiste rappeur, slameur.

Dans la même perspective, il a salué la prestation de l'artiste.« Notre culture se vend beaucoup plus sur Youtube, Facebook. Mais rarement on voit des prestations 100% hip-hop. Ce n'est pas déjà facile le registre du rap. Et ce soir Jessy B nous a servi du live, il n'y a pas de playback.

Franchement, je suis agréablement surpris. Jessy B est sans doute une influence positive pour le secteur de la musique congolaise et un modèle de réussite en tant que jeune rappeuse congolaise qui de plus jongle entre sa carrière musicale et ses études. Elle ne s'exhibe que pour attirer du public. Par sa personnalité sobre et son professionnalisme, elle a conquis un large public. Bravo!! », a ajouté cet acteur culturel congolais.