Congo-Brazzaville: Congo-Chine - Un partenariat tripartite en faveur de l'enseignement supérieur

L'Université Denis-Sassou-N'Guesso, l'Université de Géologie de Chine et la Société de recherche et d'exploitation minières (Soremi), opérant au Congo, ont défini les contours d'un partenariat visant, entre autres, à améliorer la qualité de la formation des étudiants congolais en géosciences.

« Dans le cadre du partenariat tripartite Université Denis-Sassou-N'Guesso, Université de Géologie de Chine et la Soremi, il s'agit particulièrement de contribuer à l'ouverture d'un quatrième établissement au sein de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso qui va assurer la formation dans les domaines des mines, de l'énergie et de l'hydraulique », a expliqué la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel, au sortir de l'entrevue avec le président de ladite université, le Pr Ange Antoine Abena, et le directeur général de Soremi, Shenghong Cheng, le 14 juin à Brazzaville.

Pour sa part, le Pr Ange Antoine Abena a précisé que c'est au cours de l'année académique 2024-2025 que ce quatrième établissement ouvrira ses portes pour former les étudiants de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso en mines, hydraulique et énergie. Ainsi, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, Soremi va implanter un espace multimédia intelligent pour la formation à distance des étudiants ; un laboratoire dans le domaine des mines au service non seulement de l'université mais aussi d'autres structures qui opèrent dans le domaine.

« Par ailleurs, la Soremi facilitera ensuite la mobilité des enseignants. Le directeur général de cette société, qui est lui -même géologue, donnera la leçon inaugurale lorsque ce quatrième établissement ouvrira ses portes », a expliqué le Pr Ange Antoine Abena.

Ce partenariat permettra également d'offrir des bourses aux étudiants, de les lier à la Soremi qui va les former directement sur le terrain en installant à Mfouati, dans le département de la Bouenza, un centre de logement pour les accueillir.

Le directeur général de Soremi, Shenghong Cheng, quant à lui, a indiqué que ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations du forum sino-africain de l'année dernière sur la collaboration dans le domaine de l'enseignement supérieur et la formation.

En rappel, au mois d'avril dernier, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique avait échangé, à Brazzaville, avec le président de l'Université de Géologie de Chine, Sun Youhong. Les jalons du partenariat dont il est question aujourd'hui ont été posés à cette occasion-là.