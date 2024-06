Sénégal: Un projet d'habitats adaptés au climat lancé à Podor

Podor — Un projet de promotion d'habitats adaptés aux conditions climatiques de la zone nord du Sénégal, a été lancé samedi à Podor, dans l'optique d'une meilleure gestion de l'environnement, a constaté l'APS.

Dénommé "Maadi bakkeere Fuuta" (construire avec le banco du Fouta), ce projet vise à "adapter l'habitat aux conditions climatiques de la zone".

Il a été officiellement lancé au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général du conseil départemental de Podor, Abdoul Aziz Ndiath.

Ce projet jugé innovant et d'avenir et innovant, est porté par le conseil départemental de Podor, accompagné par l'ONG Le Partenariat et la coopération Luxembourgeoise.

"Il s'inscrit dans le cadre global de la gestion de l'environnement. 'Maadi bakkeere Fuuta' utilise l'argile pour en faire des briques comprimées pour adapter notre habitat aux conditions climatiques de la zone", a expliqué Abdoul Aziz Ndiath.

"Les bâtiments en dur participent à l'émission de gaz à effet de serre à hauteur de 40%, argumente-t-il, ajoutant que "dans cette zone sahélienne [du Sénégal], il nous faut promouvoir des habitations écologiques, qui sont confortables et contribuent à l'amélioration de la santé des populations".

D'une durée d'un an, ce projet va en plus inciter les entreprises locales à collaborer avec les centres de formation professionnelle du département de Podor, pour "développer l'offre en matière d'écoconstruction et notamment en techniques de construction en briques de terre comprimée", a expliqué le directeur technique de l'ONG Le Partenariat, Nicolas Dupuy.

%

La mise en oeuvre de ce projet va permettre de former les jeunes à différents métiers du bâtiment, en vue de les rendre plus autonomes pour qu'ils puissent rester dans leur terroir, s'est félicité le porte-parole des entrepreneurs, Mamadou Malick Sy.

'Maadi bakkeere Fuuta' est une opportunité pour les centres de formation dont il va développer "le volet pratique", ce qui devrait contribuer à "crédibiliser" les établissements d'enseignement technique professionnel, a relevé le chef du centre départemental de formation professionnelle "Galaye Ndiaye" de Podor, Moussa Dione.