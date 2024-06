Sénégal: Forum sur la famille - l'Eglise catholique pose le débat

Après deux années d'évangélisation, d'accompagnement des fidèles catholiques pour bâtir une famille modèle, l'archidiocèse de Dakar va clôturer dimanche, à la paroisse Saint François d'Assise de Keur Massar, le forum sur la famille ouvert depuis le 31 mai 2023.

La rencontre sera rythmée par des débats autour de la famille, animés par des experts renommés tels que le professeur Lamine Ndiaye, socio anthropologue, le Dr Jeanne Diaw sexologue spécialiste en gestion des conflits conjugaux et le ministre de la Famille. Pour le président de la commission diocésaine de la famille-vie et éducation, Abbé Paul Macodou Sène, ce forum permettra de mieux comprendre les enjeux actuels et d'explorer des pistes de solutions.

« Le forum offrira aux participants l'opportunité de partager leur joies, leurs défis et leurs préoccupations concernant la vie familiale » a t-il fait comprendre. Pour Abbé Paul Macodou, cette rencontre majeure dans la vie de l'Eglise est placée sous le thème : « voici ta mère » et vise à célébrer la beauté de la vie familiale tout en abordant les défis auxquels les familles sont confrontées dans le monde d'aujourd'hui.

Des défis qui ont pour noms : les rapports entre conjoints et la vie conjugale épanouie, la responsabilité parentale et l'éducation des enfants, le rôle des jeunes, les valeurs humaines et discernement vocationnel mais aussi la prise en charge des personnes fragiles, malades et âgées, les questions sensibles du divorce et des belles familles et enfin le regard social sur les célibataires. « Les objectifs du forum sont d'arriver à permettre aux familles de comprendre leur importance capitale pour la société, l'Eglise et le monde.

A souligner que la sacralité du mariage, fondement de la famille chrétienne, tend à proposer des actions pastorales concrètes pur soutenir toutes les composantes des familles mais aussi à prendre en compte les besoins et les attentes des familles dans les plans d'actions pastoraux », fait savoir le prélat.

Et de rappeler : « l'archidiocèse de Dakar par l'intermédiaire de la commission diocésaine de la famille-vie et éducation, à la suite de notre Saint Père le Pape François qui avait décrété l'année 2022 comme une année de la famille a proposé un forum sur la famille ; qui a été ouvert par son excellence Mgr Benjamin Ndiaye depuis le 31 mai 2023 ».

Pour une bonne réussite de cette rencontre tant spirituelle qu'éducative, les responsables des commissions diocésaines famille-vie et éducation qui organisent ce forum, sous l'autorité de son excellence Mgr Benjamin Ndiaye, évêque de Dakar, lancent un appel solennel à l'ensemble de la communauté pour soutenir et valoriser les familles ; cellules vitales de notre société. Les familles, les jeunes, les agents pastoraux et toutes les bonnes volontés sont invités à participer à cet événement.