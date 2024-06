Niger: Pour améliorer l'accès à l'énergie - Le Pnud annonce un investissement de 9 millions de dollars

Une délégation de directeurs régionaux des Nations Unies, dirigée par Abdoulaye Mar Dieye, Secrétaire général adjoint et Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le développement au Sahel, et Yacoub El-Hillo, Directeur régional pour l'Afrique au Bureau de la coordination du développement des Nations Unies, vient de conclure la première étape d'une mission de haut niveau au Sahel central. La délégation était au Niger du 9 juin au 13 juin 2024. Indique une note à la presse ayant sanctionné cette visite.

Cette visite, ajoute aniamey.com, partie intégrante d’une série d’objectifs visant à accompagner le Niger, avait pour but de renouer les relations, de s’aligner sur les priorités nationales définies par les autorités nigériennes, et de promouvoir l’intégration renforcée des actions dans les secteurs de l’humanitaire, du développement durable et de la paix à travers des consultations continues.

« Nous sommes ici pour écouter, apprendre, recalibrer et refocaliser nos efforts collectifs pour obtenir un impact significatif. Comment retrouver sa dignité et son avenir : Cet esprit était vraiment présent dans notre discussion avec Son Excellence le Premier Ministre et tous les ministres du gouvernement que j’ai rencontrés, et je tiens à réitérer une fois de plus l’engagement fort et puissant du système des Nations Unies à se tenir aux côtés du Niger », a déclaré M. Mar Dieye.

%

Un moment fort de la mission a été la rencontre avec Son Excellence le Premier Ministre Lamine Zeine, qui a offert un aperçu global du contexte historique et des aspirations futures du Niger. M. Dieye a noté que le Niger et le Sahel sont en pleine réinvention de leur futur. « Ce qui se passe au Niger, c’est l’histoire qui est en train de se dérouler et de se réinventer », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le Premier ministre de la Transition a insisté sur l’urgence d’avoir un impact tangible en matière de projets structurants d’ici 2026, notamment dans les domaines de l’irrigation, de la sécurité, de la souveraineté alimentaire et énergétique. La jeunesse, l’éducation, le changement climatique et la gestion de l’eau sont également des priorités transversales.

Après sa première rencontre productive avec le ministre des affaires étrangères, la délégation de l’Onu a rencontré plusieurs ministres, notamment ceux de l'éducation, de l'intérieur, de la communication, de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement, de l'énergie, de l'agriculture, de la jeunesse, ainsi que le ministre délégué au Premier ministre en charge de la planification. Des réunions ont également eu lieu avec le ministre de l'Action Humanitaire pour écouter certaines priorités, y compris le coût humanitaire national.

« C’est un moment pour revitaliser le partenariat entre le Niger, son peuple et les Nations Unies. Nous voulons voir comment nous pouvons ajuster et changer notre façon de travailler pour nous aligner sur les priorités du Niger. Le gouvernement possède l’agenda. Le gouvernement dirige l’agenda. Nous sommes ici pour accompagner vos efforts afin de réaliser la vision et la mission claires que vous avez pour votre grand pays », a déclaré Yacoub El-Hillo, Directeur régional pour l’Afrique au Bureau de coordination du développement des Nations Unies.

Pour sa part, le Programme des nations Unies pour le développement annonce un investissement de 9 millions de dollars pour améliorer l'accès à l'énergie au Niger. Ce projet vise à renforcer les infrastructures énergétiques du pays afin de répondre à la demande croissante de la population pour une énergie durable et fiable. Cette délégation de haut niveau comprend des Directeurs régionaux de divers secteurs couvrant le développement durable, l’aide humanitaire et la consolidation de la paix, soulignant l’approche globale des Nations Unies pour relever les défis de la région.