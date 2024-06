Ile Maurice: Coralie Piat - Les couleurs du cœur

L'artiste et art- thérapeute vous propose jusqu'au 27 juin de découvrir sa toute première exposition intitulée K'OZE' - kouler mo leker, kouler mo lavi. Installée depuis plusieurs années dans son cabinet d'art-thérapie à Tamarin, Coralie Piat utilise depuis longtemps l'art comme moyen de guérison et de développement personnel.

Dans sa thérapie, elle accompagne surtout des enfants, même si des adultes bénéficient également de son accompagnement. Avec cette exposition, l'artiste donne à son travail une direction à la fois plus intime, mais également plus ouverte au grand public.

K'OZE' - kouler mo leker, kouler mo lavi est ainsi une plongée dans la vie de Coralie Piat. À travers environ 150 tableaux, en grand et petit formats, fruits d'une recherche de lâcher-prise et de liberté, l'art-thérapeute mauricienne exprime son cheminement intérieur et son exploration de questions existentielles du quotidien. «L'exposition tourne autour de mon cheminement de vie sur plusieurs années. En tant qu'art-thérapeute, je passe mon temps à dire à mes clients qu'il faut prendre des risques pour aller mieux. Cette exposition est ma manière de dire qu'il faut parler de ce qu'on vit, il n'y a rien de tabou dans nos expériences de vie, c'est comme cela que je me suis lancée dans la mise sur pied de cette exposition.»

Dans les tableaux de Coralie Piat, qui reflètent des moments marquants de sa vie, on retrouve à la fois des moments de joie et des moments plus difficiles. «Par exemple il y a une oeuvre sur le deuil. J'ai perdu ma maman. Mais on ne parle pas beaucoup du deuil, surtout si on a fait une fausse couche, par exemple. Ce sont tous ces a priori sur ce qu'on peut dire ou ne pas dire que je voulais montrer aux gens. Je veux leur dire que comme eux, j'ai eu des moments difficiles, mais heureux aussi, et que tous valent la peine d'être exprimés pour les chérir et se comprendre. C'est pour cela que l'exposition s'intitule K'OZE, un jeu de mots entre koze et oze», soutient l'art-thérapeute.

%

Coralie Piat fait ressortir que pour la santé mentale il est important de s'exprimer. «Plus on en parle, plus on donne le droit aux autres de parler de ce qu'ils vivent. Dans la santé mentale cela aide énormément de juste se dire "je ne suis pas fou ou folle, ce n'est pas qu'à moi que cela arrive", et donc de ne pas avoir honte d'en parler. L'art a le pouvoir de guérir. Si les mots peuvent parfois faire mal, l'art-thérapie permet de révéler les choses avec douceur et simplicité.» Les 25 tableaux grand format que Coralie Piat propose sont des peintures à l'huile, tandis que les petits formats sont à l'encre noir et mixed media.

Le tableau qui touche le plus l'art-thérapeute est celui de La Tourelle de Tamarin. «La Tourelle représente mes racines. C'est chez moi. Je suis habitante de Rivière-Noire. À l'époque, tous les enfants jouaient ensemble, ce que, par exemple, mes enfants ne connaissent pas aujourd'hui. Rivière-Noire a changé complètement. Et pour moi, cette montagne, c'est toute mon enfance et la nostalgie qui s'y rattache. Avant, Rivière-Noire c'était la liberté», fait ressortir Coralie Piat, qui vous invite donc à venir nombreux voir ses oeuvres au Caudan Arts Centre.