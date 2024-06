Ile Maurice: Captain Lannister s'offre une rentrée victorieuse

Grandissime favori de l'épreuve principale de cette 7e réunion, Captain Lannister de l'écurie Mahadia n'a pas commis d'erreur et s'est imposé au terme d'une belle course tactique. Bien monté par Dinesh Sooful, Captain Lannister n'est pas parti vite sur les premiers 400 mètres de la course.

Il a couru dans son pas et dès les premières encablures, on savait que ce coursier allait être difficile à battre. Il était suivi de son compagnon d'écurie Blackburn Roc qui avait dans son sillage Hubble. Puis arriva Norbese. Les positions n'ont pas beaucoup changé pendant la course. Une fois que Dinesh Sooful a serré les doigts au 300 mètres, Captain Lannister a placé une accélération dans la ligne droite pour s'imposer facilement devant Hubble.

Outre ce succès avec Captain Lannister, l'écurie Mahadia a aussi brillé par l'entremise de Menelaus dans la septième course. Ce coursier s'est imposé au courage en résistant de justesse à une attaque de Arlington's Revenge sur lequel Jeannot Bardottier a tout donné.

L'écurie Dominic Zaki a remporté deux courses en cet après-midi du 15 juin. Elle a débuté la journée sur une note victorieuse avec Special Duty (Rye Joorawon) qui a pris la mesure de Proficient dans la course d'ouverture. Le doublé, l'établissement Zaki l'a réussi avec Captain Seager, vainqueur dans la cinquième compétition de la journée. Il avait, lui, aussi, Rye Joorawon sur le dos en remplacement de Oodith indisposé.

L'écurie Nagadoo a sauvé sa journée avec One Day Or Day One (Sooful), vainqueur dans la quatrième course. Il s'est imposé devant Trip To The Sky.

On s'attendait plus à une réussite de Crooner dans la deuxième course mais c'est The Jazz Singer (Aucharuz) qui s'est invité à la fête. Bien qu'il manquât le départ, il a fini comme une balle pour passer la ligne en vainqueur. Malchanceux lors de sa dernière sortie lorsqu'il avait perdu un fer, Yoho Mist s'est racheté de belle manière. Il a pris les choses en main dès le départ avant de filer vers une victoire facile.

Quant à la dernière course de la journée, elle a vu la victoire du nouveau Wulfston (Ramsamy). Il a suivi dans le sillage de l'animateur Casimiro avant de faire la différence en ligne droite.