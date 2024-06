Togo: Ignorance et persistance de mythes dangereux

L'albinisme est une condition génétique rare qui se caractérise par une absence de pigmentation dans la peau, les cheveux et les yeux. Bien que souvent mal compris et entouré de nombreux préjugés, l'albinisme affecte des milliers de personnes à travers le monde.

L'albinisme est une anomalie génétique héréditaire qui empêche le corps de produire suffisamment de mélanine, le pigment responsable de la coloration de la peau, des cheveux et des yeux.

Il existe deux principaux types d'albinisme : l'albinisme oculo-cutané (AOC), qui affecte à la fois la peau, les cheveux et les yeux, et l'albinisme oculaire (AO), qui affecte principalement les yeux.

Les personnes atteintes d'albinisme ont une peau très pâle, des cheveux blancs ou blond très clair et des yeux souvent bleus, gris ou marron clair.

En raison du manque de mélanine, elles sont plus vulnérables aux dommages causés par les rayons ultraviolets (UV) du soleil et peuvent développer des problèmes de vision significatifs.

La prévalence de l'albinisme varie à travers le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ une personne sur 17 000 est atteinte d'une forme d'albinisme. Cependant, cette fréquence peut être beaucoup plus élevée dans certaines régions, notamment en Afrique subsaharienne.

Au Togo, les albinos sont souvent ostracisés. Mais une législation très précise est protectrice.

L'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme (ANAT) a fait le point samedi sur les progrès accomplis.

Ils sont nombreux mais incomplets, notamment en milieu scolaire où il existe une forte discrimination.

Dans la recherche d'un emploi, les freins sont encore nombreux.

Dans la fonction publique et les postes officiels, les albinos sont absents.

Les personnes albinos sont souvent victimes de discriminations basées sur des croyances erronées et des superstitions. Certains pensent que les parties du corps des albinos possèdent des pouvoirs magiques, ce qui conduit à des actes de violence et même à des meurtres rituels.

Les albinos sont souvent ostracisés par leurs communautés, ce qui limite leur accès à l'éducation, aux soins médicaux et à l'emploi.

Les témoignages de personnes albinos révèlent une réalité sombre : insultes, agressions physiques, exclusion sociale et, dans les cas les plus extrêmes, enlèvements et meurtres.

Cette violence est alimentée par l'ignorance et la persistance de mythes dangereux.

La discrimination a des conséquences dévastatrices sur la vie des albinos. L'isolement social et la peur constante de la violence affectent leur bien-être mental et émotionnel.

De plus, le manque d'accès aux soins de santé adéquats aggrave les problèmes de peau et de vision associés à l'albinisme, augmentant les risques de cancer de la peau et d'autres complications graves.

Face à cette situation préoccupante, des initiatives ont vu le jour pour protéger les albinos et sensibiliser les communautés. Le gouvernements et les ONG travaillent ensemble pour fournir des soins de santé, des programmes éducatifs et des campagnes de sensibilisation.