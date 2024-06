Madagascar: Star Tour Tana - Ambondrona, Princio, Dalvis, Ljo et Ceasar à l'affiche

Star Tour revient à Tana pour la deuxième fois cette année. Cet événement festif familial se déroulera sur trois jours du 21 au 23 juin prochain, au Coliseum Antsonjombe. Des activités ludiques pour petits et grands, telles que la kermesse ou le podium, animées par des animateurs professionnels de renom ont été soigneusement préparées par la Star pour permettre aux riverains et à toutes personnes en quête de détente et de divertissement de faire la fête sereinement.

D'ailleurs la sécurité sera renforcée et pour la première fois, des drones de surveillance seront même utilisés à dessein, à part la fouille au corps et la détection de métaux à l'entrée.

Barhone, Eric Fohy Hehy, Teg, les animateurs phares de l'événement se feront une joie d'apporter leur humour et leur chaleur chaque jour. Sans compter les animations DJ auxquelles participeront DJ Looping, Three T et Cyemci qui chaufferont l'ambiance à leur façon. Différents stands seront déployés pour mettre à disposition des visiteurs boissons et spécialités culinaires.

La musique aura également une grande place durant ces trois jours de fêtes, d'autant plus que l'événement coïncide avec la fête de la musique célébrée tous les 21 juin, chaque année. Davis, Agrad et Skaiz se succèderont sur scène le vendredi 21 juin. Le lendemain, ce sera au tour de Ckycky et Ambondrona de monter sur scène. Princio, LJo et Ceasar clôtureront le show en beauté le dimanche.

Cette année, l'accès à la fête sera tarifé à 1 500 ariary, un prix d'entrée qui donnera droit à une boisson de 50 cl en plastique. Les festivités débuteront à 13 heures chaque jour.