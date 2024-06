Congo-Kinshasa: Éducation nationale - La ministre d'Etat Raïssa Malu prend officiellement ses fonctions

À la veille du premier conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en presence de la Première ministre Judith Suminwa, le bâtiment du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, dans la commune de Gombe à Kinshasa, a servi de cadre, le 13 juin, à la cérémonie de remise et reprise entre l'ancien locataire dudit bâtiment, Tony Mwaba Kazadi, et la nouvelle ministre, Raïssa Malu.

La cérémonie s'est déroulée dans la sérénité, en présence des agents du ministère saluant avec ferveur l'avènement de la professeure Raïssa Malu. Après la lecture du procès verbal (PV) par le conseiller juridique et la signature de ce document par la ministre d'État et le ministre sortant, Raïssa Malu a fait son discours de prise de fonctions, circonscrivant son programme d'action.

De prime abord, la nouvelle patronne de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a rendu des hommages au président de la République, Félix Tshisekedi, pour avoir placé sa confiance en elle et pour avoir mis en route l'important programme de la gratuité de l'enseignement de base, avant de remercier son prédécesseur Tony Mwaba Kazadi et la vice-ministre sortante de l'Enseignement, Aminata Namasia, pour leur dévouement envers le système éducatif national.

S'adressant ensuite aux partenaires de l'éducation, la ministre d'État a déclaré : "Ensemble, nous allons renforcer les acquis de la mandature précédente et faire avancer notre système éducatif. Nous mettrons en oeuvre les actions prévues dans le programme du gouvernement, tout en tenant compte des réformes prévues dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation"

. Elle a continué en ses termes : " Cinq principes directeurs guideront notre action : le dialogue avec les parties prenantes, le renforcement de l'administration, l'investissement dans la formation et le développement professionnel des enseignants, la promotion de l'équité et de l'inclusion, et l'intégration des technologies de l'information et de la communication" .

Nous nous engageons aussi à créer un environnement éducatif sûr et inclusif pour tous les élèves, indépendamment de leur sexe, de leur origine et de leurs capacités, a-t-elle indiqué.

" Mesdames et messieurs, chers partenaires de l'éducation, le Vice-ministre et moi-même, ainsi que l'ensemble de notre cabinet, travaillerons main dans la main, avec les partenaires éducatifs pour réaliser la vision du gouvernement de faire de notre système éducatif un pilier pour notre développement national et un vecteur de promotion de nos citoyennetés actives et responsables. Ensemble, nous pouvons et nous allons faire la différence", a-t-elle rencheri.

Place donc au travail, cette fois-ci sous la conduite d'une femme exceptionnelle, professeur de physique à l'image de son père, l'éminent et illustre personnalité scientifique, feu le physicien nucléaire et professeur Félix Malu wa Kalenga, disparu en 2011.