Algérie: Aïd El-Adha - Les citoyens invités à utiliser l'application 'Ndif' pour signaler l'accumulation des déchets

ALGER — Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables a invité les citoyens, samedi, à utiliser l'application mobile "Ndif" pour signaler l'accumulations des déchets durant les jours de l'Aïd El-Adha.

Le ministère a souligné, dans un communiqué, l'importance de l'utilisation de cette application, lancée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, en coordination avec l'Agence nationale des déchets (AND), pour le signalement des points noirs et des décharges sauvages.

Le signalement des problèmes liés à la collecte des déchets est de nature à contribuer à la préservation de l'environnement et de la santé des citoyens, a-t-il ajouté.

Dans son communiqué, le ministère invite les citoyens à déposer les déchets organiques découlant des sacrifices de l'Aïd dans les lieux prévus à cet effet avant le passage des camions de ramassage, en évitant de les mélanger avec les autres déchets.

Concernant les peaux des sacrifices, le ministère recommande de leur appliquer du sel pour réduire les mauvaises odeurs et préserver leur intégrité en vue de leur récupération et de leur valorisation dans l'industrie du cuir.

Rappelant les règles d'hygiène à observer lors du sacrifice, le ministère a appelé les citoyens à privilégier les abattoirs publics agréés.

Par ailleurs, afin de sensibiliser à l'impératif de préserver l'environnement durant les jours de l'Aïd El-Adha, le ministère a tracé un programme, largement diffusé à travers les réseaux sociaux et les médias, prévoyant des sorties sur le terrain pour montrer aux citoyens comment se débarrasser des déchets des sacrifices en respectant les règles d'hygiène, avec la participation d'associations de la société civile et de différentes instances, outre la distribution de brochures et de dépliants sur les précautions à prendre.

En plus de la mise à contribution des imams dans la sensibilisation à la préservation de l'environnement, le ministère a organisé des campagnes de nettoyage en coordination avec les comités de quartier, des associations et les Scouts musulmans algériens à travers le territoire national.

Le ministère a aussi instruit les différents établissements sous sa tutelle et les Directions de l'environnement à travers les wilayas à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette fête religieuse, conclut le communiqué.