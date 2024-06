Algérie: Aïd El-Adha - La Gendarmerie nationale met en place un dispositif sécuritaire spécial

ALGER — Le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place, à la veille de l'Aïd El Adha, un dispositif sécuritaire spécial visant à protéger les personnes et les biens publics et privés et à préserver la santé et l'ordre publics, a indiqué samedi un communiqué des services de ce corps.

"Outre la préservation de l'environnement, compte tenu de la spécificité de cette fête religieuse, le dispositif repose sur une action de proximité à travers l'orientation, les secours et l'assistance aux personnes, notamment dans les zones enclavées, et l'intervention rapide et efficace le cas échéant", selon la même source.

Dans ce cadre, "les formations fixes et mobiles de la Gendarmerie nationale ont été renforcées en vue d'assurer la surveillance du territoire nuit et jour", notamment à travers "l'intensification des patrouilles pédestres et motorisées, les points de contrôle et les barrages dressés à l'entrée et à la sortie des agglomérations", a précisé le communiqué.

Il s'agit également de "la mobilisation d'escadrilles aériennes de la Gendarmerie nationale, déployées à travers le territoire national, pour appuyer les unités activant sur le terrain et contribuer activement à la surveillance générale du territoire", a ajouté la même source.

La Gendarmerie nationale rappelle le numéro vert 1055 mis à la disposition des citoyens 24h/24 pour les signalements et les demandes d'intervention, la page d'information routière "Tariki" et le site de pré-plaintes et de renseignements.