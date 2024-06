Algérie: Ministère de la Culture et des arts - 118 projets artistiques bénéficient d'une subvention au titre de l'exercice 2024

ALGER — Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé, samedi, que 118 projets dans les domaines du théâtre, de la musique, de la chorégraphie, des arts plastiques et de l'organisation d'ateliers et de journées artistiques avaient été retenus pour bénéficier d'une subvention au titre de l'exercice 2024.

La liste des projets validés comprend 40 pièces de théâtre destinées aux adultes (57.300.000 DA), 30 pièces de théâtre destinées aux enfants (25.600.000 DA), 30 projets d'ateliers et de journées (48.400.000 DA), 7 projets musicaux (3.900.000 DA), 4 projets chorégraphiques (6.600.000 DA) et 7 projets dans le domaine des arts plastiques (7.200.000 DA), précise le ministère dans un communiqué.

Ces subventions s'inscrivent dans le cadre du soutien du ministère de la Culture et des Arts aux porteurs de projets artistiques au titre de l'exercice 2024, selon la même source.

L'accent a été mis sur les projets de jeunes porteurs d'idées novatrices et contemporaines, "la priorité ayant été accordée aux coopératives culturelles, à l'approche de la promulgation du texte réglementaire relatif à leur statut", a expliqué le ministère.

L'appel à projets pour l'exercice 2025 sera lancé début juillet prochain, selon le communiqué.

Composée d'experts et d'artistes, la Commission d'aide aux arts et aux lettres a "étudié les projets artistiques soumis en toute transparence", en veillant à "l'égalité des chances" entre les candidats, pour "retenir les projets qui apportent une valeur créative au paysage culturel, notamment ceux reflétant notre identité et notre authenticité", conclut le communiqué.