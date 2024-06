Algérie: Alger - Lancement de la campagne de sensibilisation à la collecte des peaux de moutons

La campagne nationale de sensibilisation à la collecte des peaux de moutons a été lancée vendredi à la Promenade des Sablettes (Alger), en vue de diffuser la culture du recyclage, a indiqué un communiqué du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique.

Cette campagne a été lancée sous la supervision du ministère, du Groupe Getex ainsi que de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA), en présence de l'Association de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE) et de l'Observatoire national de la Société civile (ONSC), outre de jeunes volontaires, ajoute la même source.

Cette campagne intervient dans le cadre de la diffusion de la culture du recyclage qui profite aux entreprises industrielles dont le Groupe Getex qui contribue à la fabrication de produits algériens avec une matière première locale, encourageant ainsi cette industrie qui est à même de créer des emplois et de réaliser l'autosuffisance, ajoute le communiqué.

Cette campagne a réalisé, l'année dernière, de bons résultats, avec plus d'un million de peaux collectées et utilisées par Getex dans la fabrication de sacs et de chaussures, balisant ainsi la voie vers l'exportation et la réduction de la facture de l'importation, lit-on dans le communiqué.

Une exposition de produits Getex fabriqués, l'année dernière, à partir des peaux de moutons collectées, a été organisée, en marge de cette campagne, et ce dans le cadre de la promotion du produit national, selon la même source.