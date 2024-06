Algérie: Aïd El Adha - L'Office national d'assainissement met en place un système de permanence pour assurer l'intervention rapide

ALGER — L'Office national d'assainissement (ONA) a annoncé, dans un communiqué, la mise en place d'un système de permanence pour assurer une intervention rapide durant l'Aïd El Adha et garantir la continuité du service public d'assainissement.

L'ONA, précise le communiqué, mobilisera toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à cet effet, tout au long des jours de l'Aïd El Adha, et ce en coordination avec les autorités locales, pour traiter rapidement les cas nécessitant des interventions de toutes sortes, allant de la collecte et du nettoyage au pompage des eaux usées et autres, et répondre aux requêtes des autorités et des citoyens, tout en s'assurant d'une surveillance continue des points noirs sur les réseaux d'assainissement.

Afin de garantir la santé et le confort des populations durant la fête de l'Aïd El Adha, l'ONA appelle à préserver les systèmes d'assainissement, soulignant qu'il oeuvre à intensifier les travaux de nettoyage préventif dans les zones à forte densité démographique et à assurer la sécurité et la protection des infrastructures qu'il gère.

Dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du ministère de l'Hydraulique, cet établissement public a entamé depuis quelques jours des opérations "intensives" de nettoyage des réseaux d'assainissement à travers les wilayas du pays, où 1.927 points noirs ont été recensés au niveau des communes qu'il gère, nécessitant une surveillance continue et des mesures préventives en attendant leur élimination, ajoute la même source.

%

L'ONA a également lancé une campagne nationale de sensibilisation des citoyens à la nécessité d'éviter les comportements nuisibles durant les jours de l'Aïd El Adha, tel le jet des déchets de manière anarchique, et parfois à l'intérieur même des égouts, en raison des dommages qu'ils causent aux réseaux et aux stations de traitement et au bouchage des égouts.

A ce propos, l'ONA organise des activités de sensibilisation de grande envergure à destination du grand public, en coordination avec les autorités locales et plusieurs secteurs comme la Santé et les Affaires religieuses, ainsi qu'avec les acteurs de la société civile.

Par ailleurs, cet établissement publie, à travers les réseaux sociaux, les consignes nécessaires pour contribuer à la préservation de la propreté de l'environnement et garantir la sécurité des systèmes d'assainissement.

L'Office national d'assainissement (Etablissement public à caractère industriel et commercial sous tutelle du ministère de l'Hydraulique) opère dans 1.163 communes à travers 285 centres d'assainissement, où il gère un réseau d'assainissement d'une longueur de près de 67.572 km et exploite 178 stations.