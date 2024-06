Madagascar: Tsika Jiaby Festival - Une première édition à Madagascar, prochainement

Les organisateurs du grand événement de la diaspora malgache Tsika Jiaby Festival sont actuellement dans nos murs, avec de très bonnes nouvelles pour les artistes malgaches dans leurs valises.

Plein succès pour la première édition

Tsika Jiaby Festival, un événement culturel malgache de grande envergure qui a eu lieu dans un pays étranger, a été un succès fulgurant. Il a été conçu par deux entrepreneurs malgaches évoluant à l'étranger et intégralement réalisé par un staff et des techniciens malgaches.

Le festival s'est déroulé au château de Courson, en France, durant le week-end de la Pentecôte, en mai dernier. Des artistes renommés à Madagascar et des artistes évoluant en France et aux alentours ont été réunis sur la même scène pour mettre en lumière la diversité musicale malgache.

Le festival vise à offrir aux artistes malgaches une nouvelle plateforme destinée à mettre en avant leur talent sur la scène internationale. Il ambitionne également de consolider la solidarité des Malgaches autour de la musique, de la culture et d'une ambiance festive, des composantes fédératrices de qualité. L'événement a réalisé l'exploit de réunir dans un même endroit environ 150 artistes malgaches, durant les trois jours de festivités.

%

Parmi eux, il y avait Ambondrona, Rossy, Jaojoby, Olombelo Ricky, Samoëla, Rajery, pour ne citer qu'eux. Les organisateurs ont fait venir 62 artistes de Madagascar, ce qui n'a pas été chose aisée. Les procédures d'octroi de visa, notamment, sont complexes, d'autant plus que Mamy Rakotoseheno, le fondateur de Mams Events, et son ami Sergio Ralandy, les porteurs du projet, n'ont eu que six mois pour les préparatifs. En tout cas, le message est bien passé puisque 6 000 festivaliers ont répondu à l'appel et en redemandent.

Deuxième édition déjà en préparation.Dans un souci de faire encore mieux pour la deuxième édition, qui est prévue se dérouler dans les environs de Paris, dans un an, c'est-à dire en juin 2025, et toujours durant le week-end de la Pentecôte, Mamy Rakotoseheno, est expressément venu à Madagascar pour rencontrer les artistes malgaches de tous horizons et les inviter à postuler pour participer à l'événement.

Une réunion d'information s'est tenue au Solimotel Anosy le mercredi 12 juin dernier pour à cet effet. Si le festival est axé sur la musique, toutes les autres formes d'art, telles que le slam, la peinture ou autres seront également les bienvenues, d'après ses explications. Mamy Rakotoseheno précise d'ailleurs qu'il est également venu en tant que chasseur de têtes, pour trouver des talents encore inconnus mais au potentiel certain.

Les inscriptions seront ouvertes à partir du mois de juillet prochain sur le site de Tsika Jiaby Festival. Les artistes et groupes d'artistes intéressés auront jusqu'au mois de septembre pour envoyer leur dossier qui sera soumis à l'analyse minutieuse d'un comité de sélection composé de directeurs artistiques, de coachs vocaux et d'autres professionnels du milieu artistique.

Parmi les critères de sélection figurent la qualité des oeuvres, l'authenticité de l'artiste ou du groupe surtout dans la mise en exergue de l'origine malgache mais surtout le potentiel artistique. Le comité veillera à ce que chaque région et tous les genres musicaux soient représentés à cette deuxième édition.

Les artistes seront distingués selon trois catégories : les étoiles montantes, les découvertes et les artistes déjà chevronnés. Le nom des artistes sélectionnés pour participer à cette deuxième édition seront connus en octobre.

Perspective lointaine

Le festival ne pense pas limiter la portée des ses actions à la France. Il compte ouvrir l'horizon des artistes malgaches au monde entier, pour une promotion beaucoup plus élargie et élaborée des talents malgaches. C'est ainsi qu'un stand de « booking » sera ouvert lors de cette prochaine édition pour permettre à des agents d'artistes et des producteurs du monde entier de contacter plus aisément les artistes malgaches avec lesquels ils souhaiteraient collaborer.

Et puisque les Malgaches qui pourront assister au Festival en Métropole seront limités pour des raisons d'organisation et de logistique, les organisateurs prévoient également d'organiser un festival Tsika Jiaby à Madagascar pour faire découvrir ce nouveau concept de festival dans le pays.

Une ouverture aux partenariats et soutiens

Tsika Jiaby Festival a, dès le départ, été soutenu par Moozik, une plateforme de streaming musical malgache, dont la vision rejoint tout à fait celle de l'événement. En effet, Moozik s'engage à soutenir l'industrie musicale et les artistes malgaches, notamment en palliant la disparition des revenus sur la vente des disques physiques due à la distribution illégale (piratages) mais aussi au changement des supports d'écoute (sur smartphone).

Une autre manière d'aider les artistes à vivre pleinement de leur talent. Vu l'envergure et l'ambition de l'événement envers l'épanouissement des artistes malgaches, le festival est ouvert à tout soutien, notamment des institutions et autres sponsors dans le domaine culturel.