Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Juin 2924

Togo : Accident tragique à Atakpamé - Neuf morts et plusieurs blessés dans une collision

Une tragédie a frappé la ville d'Atakpamé, le vendredi 14 juin 2024, lorsque deux véhicules sont entrés en collision violente à l'entrée sud de la ville, sur la route nationale N°1. L'accident a impliqué un camion de transport de marchandises et une camionnette minibus affectée au transport public, avec à bord vingt-deux passagers, rapporte un communiqué de presse du ministre de la sécurité et de la protection civile, l’ambassadeur Calixte Batossie Madjoulba. D'après les premières constatations, indique le communiqué, le camion, se déplaçant du nord vers le sud, a heurté la camionnette qui circulait en sens inverse. L'accident s'est déclenché lors d'une manœuvre de dépassement mal exécutée par la camionnette, qui tentait de contourner un véhicule stationné avec son triangle de pré-signalisation activé. Le bilan de cette collision est lourd : neuf personnes ont perdu la vie, dont quatre sur les lieux de l'accident et cinq après leur transport au centre hospitalier régional d'Atakpamé. Quatorze autres personnes ont été blessées, dont onze grièvement, parmi lesquelles trois mineurs. (Source : fratmat.info)

Cote d’Ivoire : Conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine - Alassane Ouattara en Suisse

Le Chef de l’Etat sera présent en Suisse, ce samedi et dimanche, pour prendre part à un important sommet qui s’inscrit dans le cadre du retour de la paix en Ukraine. Alassane Ouattara a quitté Abidjan le vendredi 14 juin 2024 pour la Suisse, précisément pour le Bürgenstock Resort, dans le canton de Nidwald, au centre de ce pays. « À l’invitation de la Présidente de la Confédération suisse, Son Excellence Madame Viola Amherd, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara a quitté Abidjan, ce vendredi 14 juin 2024, pour le Canton de Nidwald (Suisse), en vue de prendre part au Sommet sur la paix en Ukraine qui se tiendra, les 15 et 16 juin 2024 au Bürgenstock Resort », affirme la Présidence de la République, dans un communiqué. En Suisse, aux côtés du Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, plusieurs autres Chefs d’Etat et de gouvernement sont annoncés, entre autres, le Président français Emmanuel Macron, le Chancelier allemand Olaf Scholz, le Premier ministre japonais Fumio Kishida, la vice-Présidente des Etats-Unis, Kamala Harris. Selon cette institution, en Suisse, en marge du sommet, le Chef de l’Etat Alassane Ouattara s’entretiendra avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, et plusieurs autres hautes personnalités. (Source : fratmat.info)

Niger : Pour améliorer l'accès à l'énergie- Le Pnud annonce un investissement de 9 millions de dollars

Une délégation de directeurs régionaux des Nations Unies, dirigée par Abdoulaye Mar Dieye, Secrétaire général adjoint et Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le développement au Sahel, et Yacoub El-Hillo, Directeur régional pour l'Afrique au Bureau de la coordination du développement des Nations Unies, vient de conclure la première étape d'une mission de haut niveau au Sahel central. La délégation était au Niger du 9 juin au 13 juin 2024. Indique une note à la presse ayant sanctionné cette visite. Pour sa part, le Programme des nations Unies pour le développement annonce un investissement de 9 millions de dollars pour améliorer l'accès à l'énergie au Niger. Ce projet vise à renforcer les infrastructures énergétiques du pays afin de répondre à la demande croissante de la population pour une énergie durable et fiable. Cette délégation de haut niveau comprend des Directeurs régionaux de divers secteurs couvrant le développement durable, l’aide humanitaire et la consolidation de la paix, soulignant l’approche globale des Nations Unies pour relever les défis de la région.

Rca : Rénovée par la Minusca -La maternité de Yapele offre désormais des accouchements sécurisés

La maternité du district sanitaire de Yapele, située dans le 2e arrondissement de Bangui, attire de plus en plus de femmes enceintes pour des consultations prénatales et des accouchements. Cette popularité croissante fait suite à une récente rénovation de l’établissement dans le cadre d’un projet à impact rapide mis en œuvre par la Minusca.Les travaux de rénovation ont inclus le colmatage des fuites du toit, la réparation des portes, l’installation de panneaux solaires et de points d’accès à l’électricité, ainsi que la peinture intérieure et extérieure. De plus, la maternité a été dotée de nouveaux équipements. Selon la major Ngolapou Gisèle, « la maternité accueille en moyenne 20 femmes pour des consultations prénatales et enregistre cinq à six naissances par jour ».La maternité, ouverte 24h/24, propose plusieurs services à la population locale et environnante, notamment des consultations prénatales pour les femmes enceintes de trois à neuf mois, une assistance médicale lors des accouchements, la planification familiale pour permettre l’espacement des naissances grâce aux conseils et propositions de contraceptifs, ainsi que des services psychosociaux pour les personnes vivant avec le Vih-sida. (Source : abangui.com)

Gabon : Construction de 500 logements sociaux - La mobilisation des fonds pour réaliser le projet au menu

Le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu le vendredi 14 juin écoulé, le Directeur général d’Orabank, Carlos Maxime Mevi,.Ce dernier était accompagné de Ludovic Megne Ndong et Mays Mouissi, respectivement ministres de l’Habitat, de l‘Urbanisme, du Cadastre, et de l’Economie et des participations, pour discuter de la mobilisation de financements pour la réalisation du projet de construction des cinq milles logements sociaux. Lors des discussions avec le président de la Transition, la structure bancaire s’est engagée à travailler de concert avec les ministères susmentionnés, afin de mobiliser des fonds nécessaires à la réalisation de ce projet qui concerne plus de 500 logements à travers le Grand Libreville et dont la durée des travaux s’étendra sur une période d’un an.( Source : alibreville.com)

Sénégal : Fête de la Tabaski- Une compagnie mobilise une flotte de 100 bus à la gare des Baux Maraîchers

Pour faire face à la forte demande et aux velléités des transporteurs privés de procéder à des hausses unilatérales sur les tarifs des tickets de transport, le gouvernement met en branle la société Dakar Dem Dikk. La compagnie de transport urbain et interurbain annonce avoir mobilisé une flotte exceptionnelle de 100 bus à la gare des Baux Maraîchers pour permettre aux voyageurs de rallier normalement leurs localités d'origine pour les besoins de la fête de Tabaski. L'argument majeur brandi par la Direction générale de Dakar Dem Dikk est la stabilité des tarifs. En effet, les prix ne changent pas. Depuis quelques jours, les usagers des transports terrestres n'ont cessé de dénoncer les hausses appliquées sur les tickets de transport dans ce contexte de célébration de la fête de l'Aïd El Kebir (Tabaski). D'ailleurs le ministre des Infrastructures et des transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye avait mis en garde, vendredi, dans un communiqué, contre toute hausse des prix des transports. Une mise en garde visiblement peu entendue dans les différentes gares routières, à Dakar notamment. (Source : adakar.com)

Guinee : Fête de Tabaski- Mamadi Doumbouya annoncé à Kankan

Le président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya, pourrait se rendre ce samedi à Kankan, sa ville natale. Le dirigeant guinéen pourrait y effectuer la prière de l’Aïd-el-Kébir 2024. Selon les informations en notre possession, le président participera également à la danse traditionnelle Mamaya délocalisée au Stade Mballou Mady Glao, faute de finalisation des travaux sur le centre multiculturel dédié à la Mamaya. Du côté des autorités locales notamment à la préfecture et Mairie de Kankan, aucune information n’a filtré concernant la venue du chef de l’État.« Nous n’avons pas la certitude de l’information que le président Mamadi Doumbouya viendra pour la fête, mais tout de même, chaque année il vient pour la fête de Tabaski à Kankan », nous a confié une source. ( Source :africguinee.com)

Burkina Faso : Contribution à l’effort de paix- Le Burkinabè Li YUBAO apporte 44 millions de francs Cfa

Karamoko Jean Marie TRAORE, ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, accompagné de Stella Eldine KABRE/KABORE ministre délégué chargé de la Coopération régionale, a présidé dans la soirée du vendredi 14 juin 2024, une cérémonie de remise de quittance, d’un montant de 44 millions de francs CFA, au titre des contributions à l’effort de paix. Cette contribution, est une autre de la part du Burkinabè Li YUBAO, qui traduit une fois de plus son attachement au Burkina Faso. À l’occasion, le donateur a exprimé toute sa reconnaissance aux autorités burkinabè, tout en réitérant son engagement à toujours accompagner le Burkina Faso, dans sa lutte contre l’insécurité et dans ses efforts de développement. Dans cette lancée, il rassure que d’autres actions suivront, au bénéfice des populations burkinabè. Cet élan de solidarité et ce geste patriotique ont été salué à juste titre par le chef de la diplomatie burkinabè Karamoko Jean Marie TRAORE. Il a, au nom des premières autorités burkinabè, traduit sa gratitude à monsieur Li YUBAO, avant de souhaiter que son acte puisse inspirer d’autres Burkinabè où qu’ils se trouvent.( Source : Burkina 24)