Algérie: Krikou et Dahleb partagent la joie de l'Aïd avec les personnes âgées et les enfants à besoins spécifiques

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille, et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou et la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb ont partagé, dimanche dans la forêt de Bouchaoui (Alger), la joie de Aïd El-Adha avec un groupe de résidents de foyers pour personnes âgées, des enfants à besoins spécifiques ainsi que les enfants des scouts musulmans algériens.

L'évènement s'est déroulé dans une atmosphère sereine et familiale où les personnes âgées et les enfants se sont détendus et divertis en pleine nature.

A l'occasion, Mme Krikou a affirmé qu'elle a choisi "de partager la joie de l'Aïd avec les enfants à besoins spécifiques et les enfants des scouts ainsi qu'avec nos parents qui se trouvent dans les foyers pour personnes âgées afin de leur faire vivre la joie familiale en pleine nature".

Elle a, également, ajouté que son secteur "est habitué à organiser de telles manifestations à diverses occasions en coordination avec les secteurs concernés, notamment avec le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables en vue d'offrir à cette tranche de société un sentiment d'ambiance familiale, notamment le jour de l'Aid".

Pour sa part, Mme Dahleb a souligné "l'importance d'organiser de tels évènements en pleine nature afin de rapprocher les enfants et les personnes âgées et les sensibiliser quant à l'importance de préserver le patrimoine forestier et biologique dont regorge l'Algérie".

Enfin, les deux ministres ont présenté "leurs meilleurs voeux à tous les Algériens et à tous les musulmans à l'occasion de Aïd El-Adha et ont offert des cadeaux symboliques aux enfants et aux résidents des foyers pour personnes âgées".