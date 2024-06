Cote d'Ivoire: San Pedro - Le ministère de l'agriculture forme à la gestion des pestes et l'usage des pesticides pour accroître la production vivrière

La Direction générale de la planification, des statistiques et des projets (Dgpsp) du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières a organisé le 06 juin 2024 à San Pedro, un atelier de formation à la gestion des pestes et à l'usage des pesticides.

Cette formation a été initiée à l'endroit des services techniques des directions régionales, départementales du ministère de l'Agriculture et l'Anader, au niveau des régions de la Nawa, du Gboklê et de San Pedro. Elle permettra d'assister convenablement les producteurs et les sociétés coopératives de vivrier, dans la gestion des pestes et l'usage responsable des pesticides, à travers les bonnes pratiques en vigueur.

Cela, dans l'objectif d'accroitre la production vivrière nationale, notamment au niveau des filières riz, maïs et manioc. Ce qui contribuera à produire en grande quantité, afin de garantir de la nourriture moins chère sur le marché.

Il s'agit de la mise en oeuvre du Programme de production alimentaire d'urgence en Côte d'Ivoire (2Pau-Ci) avec le soutien de la coopération japonaise et le financement de la Banque africaine de développement (Bad) sur deux ans.

En effet, le ministère ivoirien en charge de l'agriculture a élaboré un Plan de gestion des pestes et pesticides (Pgp), conformément à la politique de sauvegarde opérationnelle de la Bad. Ce plan prend en compte la lutte contre les nuisibles par l'utilisation des pesticides et propose des dispositions pour leur prévention.

La mise en oeuvre du 2Pau-Ci va par conséquent susciter leur usage et accroitre la quantité mobilisée dans les activités agricoles, en vue de l'amélioration des rendements.

Cet atelier de formation a essentiellement porté sur, entre autres, la théorie de la lutte intégrée, l'action des pesticides à l'égard des ravageurs et des auxiliaires, les méthodes de dénombrement et l'impact des différents travaux d'entretien des vergers sur le développement des ravageurs et des maladies. En un mot, sur l'utilisation responsable des produits et appareils de traitement phytosanitaire.