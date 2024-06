Cote d'Ivoire: Protection de l'environnement dans La Mé - Patrick Achi engage les populations dans un projet vert

La question de la protection de l'environnement, notamment des forêts classées de la réserve naturelle de Mabi-Yaya, est une priorité pour le président du Conseil régional de La Mé, Patrick Achi.

Il l'a souligné le mardi 11 juin 2024, à l'occasion de l'atelier de restitution du projet Plan vert régional de La Mé. Ce projet, faut-il le souligner, vise à protéger ces importants espaces naturels et garantir ainsi la biodiversité dans la région.

« Pour l'avenir de nos enfants, de la biodiversité et de la vie, protégeons nos forêts. Et pour faire de la région de La Mé, la première région verte de Côte d'Ivoire, combattons la destruction de nos forêts », a indiqué l'ex-Premier ministre Patrick Achi en présence des chefs traditionnels, de représentants d'association de femmes, de jeunes et d'experts.

Le Président du Conseil régional de La Mé s'est par ailleurs félicité de l'engagement de toutes les couches sociales de la région en faveur de la cause de l'environnement.

De son côté, Dadié Félicité, Secrétaire générale 2 de Préfecture, représentant le Préfet du département d'Adzopé, a invité les participants à cette rencontre à échanger leurs expériences afin d'améliorer la gestion et la préservation de la réserve naturelle de Mabi-Yaya.

Cet atelier organisé par le Conseil régional de La Mé avec l'appui de la Banque mondiale, la Giz, l'Efi et l'Union européenne vient renforcer les initiatives du Conseil régional en faveur de l'environnement. On peut notamment citer les états généraux de la forêt organisés en 2018 et l'élaboration d'un schéma régional d'aménagement et de développement du territoire de la région.

Notons que cette rencontre a permis aux participants de s'accorder sur le processus de mise en route du Plan vert de la région de La Mé. Ils ont ainsi évoqué les enjeux prioritaires du Projet ainsi que ses objectifs stratégiques.