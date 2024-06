Algérie: Aïd El Adha - La SEAAL augmente sa production quotidienne d'eau

ALGER — La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger SEAAL a augmenté la production quotidienne d'eau à Alger, à l'occasion de l'Aïd El Adha qui connaît un pic de consommation, en plus d'avoir préalablement assuré un stock au niveau des réservoirs principaux à la veille de l'Aïd à Alger et à Tipasa, dans le cadre du dispositif visant à garantir la continuité du service public d'eau et d'assainissement, a indiqué la SEAAL dimanche dans un communiqué.

Dans ce cadre, les équipes opérationnelles de la Société "ont effectué des manoeuvres sur les vannes pour assurer la reconstitution d'un stock d'eau suffisant et la continuité d'une distribution régulière", selon la même source, précisant que ces mesures sont prises "pour s'adapter au pic de consommation enregistré par la SEAAL pendant Aïd El Adha, qui représente le taux de consommation le plus élevé, à travers un dispositif stratégique visant à garantir la continuité du service public d'eau et d'assainissement pendant cette fête religieuse au niveau des wilayas d'Alger et de Tipasa".

En outre, "la SEAAL a mobilisé des équipes spécialisées pour le contrôle et la maintenance des réseaux d'assainissement et des stations de relevage, lesquelles ont opéré plusieurs interventions pour nettoyer et épurer les canaux principaux, outre l'intensification des opérations de maintenance des postes de relevage en vue d'assurer leur fonctionnement capacité totale", a indiqué la source, soutenant que ces mesures avaient "permis de prévenir d'importants débordements des eaux usées dans les rues, et ce malgré les défis imposés par le jet de déchets de moutons par certains citoyens, dans les égouts".

%

Les équipes mobilisées ont traité les cas urgents détectés, ce qui a permis de préserver la propreté des quartiers et la protection de l'environnement.

Au volet Communication, le centre d'appel opérationnel "1594" et les pages de la société SEAAL sur les réseaux sociaux, "ont permis aux équipes opérationnelles de réagir avec efficacité et opérer les modifications nécessaires pour renforcer l'alimentation en eau, notamment dans les zones qui ont enregistré une baisse de pression"

La société des eaux avait lancé, la veille de l"Aïd El-Adha, une large campagne de sensibilisation, à travers l'envoi de plus de 400.000 SMS aux clients, leur rappelant l'impératif de l'utilisation rationnelle de l'eau, et l'importance de la préservation des réseaux d'assainissement, et ce parallèlement à une campagne intense sur les réseaux sociaux.

La SEAAL indique que ses équipes resteront mobilisées, après la fin des fêtes de l'Aïd, en vue d'assurer la continuité du service public de l'eau et de l'assainissement, avant de passer, à parti du 4e, au programme de distribution de la saison estivale, afin de répondre aux besoins croissants des citoyens durant l'été, à même de leur garantir un service permanent et efficace.