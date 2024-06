Afrique: Courts Mammouth Classique de l'île Maurice - Youcef Reguigui termine 2ème

PORT-LOUIS — Le cycliste algérien Youcef Reguigui, sociétaire de Terengganu Cycling Team de Malaisie, a terminé à la deuxième place au classement de la course sur route "Courts Mammouth Classique", disputée dimanche sur une distance de 140,7 kilomètres, à l'île Maurice.

Le coureur algérien, tenant du titre, a couvert la distance avec un chrono de 3:21.56, derrière le Polonais Patryk Stoz, crédité du même temps et vainqueur de l'épreuve au sprint.

Les trois algériens engagés dans cette course : Hamza Amari (Madar Pro-Team), Azzedine Lagab (Madar Pro-Team), Nassim Saïdi (Madar Pro-Team), et El-Khacib Sassane (équipe nationale), Ashraf Ferhat (équipe nationale), et Bachir Chennafi (équipe nationale), ont eu des fortunes diverses.

Hamza Amari a bouclé la course à la 11e position, à 4 centièmes de seconde de retard sur le premier, tandis qu'Azzedine Lagab a terminé à la 16e place (5 secondes de retard). Nassim Saïdi, El-Khacib Sassane, Ashraf Ferhat, et Bachir Chennafi, ont bouclé quant à eux la course, respectivement à la 19e, 21e, 27e, et 32e place.

Cette course intervient deux jours après la fin de la 43e édition du Tour de Maurice, remportée par le Polonais Piotr Brozyna, de l'équipe Team Felt Felbermayr (10h00:50), devant le Mauricien Alexandre Mayer, de l'équipe Saint Piran (10h03:20), et le Chypriote Andreas Miltiadis, de l'équipe malaisienne Terengganu Cycling Team (10h03:58).

Azzedine Lagab a terminé 11e au classement final individuel de la 43e édition du Tour Cycliste de Maurice, à l'issue de la quatrième et dernière étape, disputée vendredi sur une distance de 116 kilomètres entre la Plage Publique du Môme et La Peine Magnien.

Vingt-deux équipes, dont deux algériennes, étaient engagées dans cette compétition, disputée en quatre étapes, du 11 au 14 juin. Il s'agit de la sélection nationale (seniors/messieurs) de cyclisme sur route et de l'équipe Madar Pro-Team.

La sélection nationale est composée de Mohamed Achraf Amellal, Bachir Chennafi, Nasrallah Essemiani, Ashraf Ferhat et El-Khacib Sassane, alors que la Madar Pro-Team a retenu Hamza Amari, Hamza Mansouri, Islam Mansouri, Azzedine Lagab et Nassim Saïdi.