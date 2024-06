Ile Maurice: La secrétaire d'un lieu de culte menacée après des commentaires contre le ministre Anjiv Ramdhany

Sheela Jugdambi Mohanpersad, âgée de 68 ans, retraitée et ancienne employée du gouvernement, a porté plainte le mercredi 12 juin au poste de police de Goodlands pour insultes.

Elle explique qu'elle surfait sur sa page Facebook lorsqu'elle a remarqué qu'un certain Adarsh D.S. avait écrit sur les activités réalisées par le ministre Anjiv Ramdhany, mentionnant notamment les donations de caméras pour les temples ainsi que d'autres articles. En tant que secrétaire du Vishwanath Mandir, elle a commenté ceci : «Li domaz minis-la fer diskriminasion kan fer don ek mo shivala pa finn gagn nanye li.»

Peu de temps après, la dame dit avoir reçu un appel sur son téléphone fixe et la personne nommée Adarsh l'a insultée en disant : «Ecrire seki to anvi kan ena pou k** l*** (nou pou fer li). Kan minis Ramdhany ar nou, nou pa pou per.»* Il a ensuite raccroché. Le post Facebook a également été effacé le mercredi 12 juin. Nous avons contacté Sheela Mohanpersad Jugdambi, conseillère du village de Goodlands et présidente d'un groupe de senior citizens. «Je fais du bénévolat, j'entreprends des activités socioculturelles ici depuis 45 ans. Je m'occupe d'un temple et je couvre les dépenses avec ma pension. J'y ai installé une caméra après trois mois de sacrifices financiers. Je n'ai reçu aucune donation.»

Sheela Jugdambi Mohanpersad estime ainsi que la personne qui l'a insultée a dépassé les bornes. «Je ne peux me laisser intimider par les agissements et les insultes de telles personnes. Je fais tout sans l'aide de ces gens, et je n'accepterai pas qu'ils viennent me maltraiter.» Nous avons essayé d'obtenir une déclaration du ministre Anjiv Ramdhany au sujet de cette polémique, mais sans succès.