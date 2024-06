Ile Maurice: Quand des Chagossiens dorment à même le sol en Angleterre...

Des dizaines de Chagossiens, qui ont obtenu de la citoyenneté britannique, dorment sur le sol d'un centre de loisirs à Crawley.

Les images sont apparues dans la presse anglaise - sur la BBC notamment - durant la semaine écoulée. Elles montrent des dizaines de Chagossiens, dormant sur le sol d'un centre de loisirs à Crawley. Le lundi 10 juin, environ 52 personnes ayant obtenu la citoyenneté britannique sont arrivées de Maurice et sont logées dans ce centre, en attendant de trouver un logement décent.

En attendant, Crawley, sis dans le West Sussex, est devenu le foyer de la plus grande communauté de Chagossiens au Royaume-Uni, avec environ 3 500 personnes, et le gouvernement prévoit que 5 000 autres accepteront l'offre. Mary Eloyswe Douce, une Chagossienne, a déclaré : «Nous voulons travailler, mais on ne nous donne pas l'opportunité de le faire. Nous faisons face à une injustice.» Emilio Larue, affirme pour sa part : «Je veux être proche de tout le monde ici. Ce sont mes racines. J'ai l'impression que quand ils nous ont chassés de notre archipel jadis, nous avons tous été séparés, mais maintenant je me sens chez moi. Le foyer, c'est là où se trouve la famille.»

Le conseil municipal de Crawley a admis dans un communiqué sur son site web que «pour le peuple chagossien, un profond sentiment d'injustice persiste. Cela était palpable lors des manifestations qui ont accompagné les arrivées lundi. La communauté estime qu'elle n'a toujours pas été correctement indemnisée pour la perte de sa patrie». Les manifestations ont eu pour effet de rendre plus difficiles les exercices d'évaluation ayant trait à l'obtention d'un logement. Le personnel du conseil municipal de Crawley et du conseil du comté du West Sussex ont toutefois réagi de manière professionnelle et compatissante, assurent des médias britanniques. «À Crawley, cela représente un défi rendu plus difficile par la situation du logement dans la ville. En février de cette année, le conseil a été le premier en Angleterre à déclarer une urgence du logement. Ces pressions demeurent inchangées», font valoir les autorités locales.

«Nous savons tous qu'il y a une crise du logement au Royaume-Uni. Mais les autorités locales doivent nous trouver un endroit où nous loger parce que nous allons nous retrouver à la rue. Nous avons été expulsés dans les années 60 et 70, et on a l'impression que l'histoire se répète», affirme quant à lui le militant Misley Mandarin.