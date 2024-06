Algérie: Aïd El-Adha - Respect quasi-totale du système de permanence à Sétif, Batna et Annaba

CONSTANTINE — Les commerçants et opérateurs économiques ont observé dimanche d'une manière quasi-totale la permanence au premier jour de la fête de l'Aïd El- Adha à travers les régions de Sétif, Batna et Annaba, apprend-on des directions du commerce et de la promotion des exportations de ces régions.

Une observation totale a été enregistrée dans les six wilayas relevant de la direction régionale du commerce et de la promotion des exportations de Sétif, a indiqué à l'APS le chargé de l'encadrement de la permanence, Adelkader Djilani, qui a précisé que "le taux d'observation dans cette région qui inclut les wilayas de Sétif, Bordj Bou Arreridj, M'sila, Jijel, Mila et Bejaia a atteint 100 % avec une disponibilité des produits de large consommation et services nécessaires durant cette occasion religieuse".

Cette permanence a ainsi concerné 8.870 commerçants réquisitionnés dans divers domaines, selon le même responsable qui a précisé que "l'opération s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du ministère de tutelle visant à assurer la couverture des besoins des citoyens et une disponibilité normale et régulière des diverses marchandises durant la fête de l'Aïd".

Pour garantir le succès de l'opération, 430 agents de contrôle de ces wilayas ont été mobilisés pour le contrôle et le suivi du respect par les commerçants de la permanence dont 100 agents dans la wilaya de Sétif où 2.100 commerçants ont été réquisitionnés, a-t-on fait savoir.

%

Le taux d'observation de la permanence par les commerçants et opérateurs réquisitionnés a atteint au premier jour de l'Aïd environ 100 % dans les sept wilayas relevant de la direction régionale du commerce et de la promotion des exportations de Batna, a affirmé à l'APS son responsable, Mohamed Serdoune, qui a fait état de disponibilité de divers produits, notamment de large consommation dans les wilayas de Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Tébessa, Constantine, Biskra et Ouled Djellal.

Pas moins de 6.442 commerçants et opérateurs économiques sont concernés par cette permanence dans ces sept wilayas dont 620 dans la wilaya de Batna, selon la même source qui a souligné que 335 agents de contrôle de divers grades ont été mobilisés pour contrôler la mise en oeuvre du programme de permanence visant à assurer l'approvisionnement des citoyens des sept wilayas en denrées de large consommation.

Dans la région d'Annaba, le taux de respect de la permanence commerciale au premier jour de la fête de l'Aïd El-Adha a été de 99 %, a affirmé Abdelatif Aïchaoui, directeur régional du commerce et de la promotion des exportations de cette région qui inclut les wilayas de Guelma, El Tarf, Souk Ahras, Skikda et Annaba.

Selon le même responsable, la direction régionale a relevé l'observation de la permanence dans ces wilayas par 4.216 commerçants réquisitionnés (dont 1.225 dans la wilaya d'Annaba), neuf laiteries, deux unités de production d'eau minérale et 34 minoteries.

Pas moins de 240 agents formant 20 équipes de contrôle ont veillé à travers ces wilayas au contrôle du respect de la permanence par les commerçants, notamment les boulangeries et les commerces d'alimentation, selon la même source qui a noté que la permanence a été également observée par les marchés de gros de fruits et légumes, les stations-services et le service de transport.