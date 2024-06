Ile Maurice: Bobby Hurreeram, le plus généreux des élus ?

Le député de la circonscription no 12, Mahébourg-Plaine Magnien et ministre des Infrastructures nationales, Bobby Hurreeram, s'est transformé en Père Noël en plein mois de juin. Pour commencer, des images de lui ont circulé en ligne la semaine dernière, où on le voit distribuer des micro-ondes à des personnes lors d'un événement organisé pour la Fête des Mères au Domaine Shanti à Mare-d'Albert.

Par la suite, des photos de parapluies blanc et orange portant son nom et arborant le slogan «pli for ensam» ont également créé le buzz. Selon les informations recueillies, ces parapluies, qui lui ont valu le surnom de «Bobby Parasol», ont aussi été distribués à ses mandants il n'y a pas si longtemps. Les internautes se sont amusés à spéculer sur l'origine de cette idée, certains suggérant qu'elle aurait été inspirée par le temps pluvieux récent. «Dan liver ena minis donn molton, li linn esay inove...»

Mais sa générosité aidant, le ministre du MSM n'a pas voulu s'arrêter là. D'autres photos le montrent offrant des nettoyeurs à haute pression de la marque Kärcher. Il est également bon de rappeler que ce député, qui a décidément le coeur sur la main, avait déjà fait des heureux dans sa circonscription lors de la Pâques, en offrant deux bouteilles de vin à plusieurs de ses mandants. Un tiktokeur avait même réalisé une vidéo pour le remercier de sa générosité.

Quant au prochain cadeau, nul ne sait ce que Bobby Hurreeram nous réserve. Cependant, le ministre a laissé entendre qu'il continuerait à distribuer des micro-ondes si le besoin s'en faisait sentir, entre autres. En attendant, ceux qui le côtoient dans sa circonscription disent que Bobby Hurreeram suit l'exemple de Vikram Hurdoyal en faisant plusieurs dons à des associations socioculturelles de la région, notamment des chaises ou encore des doloks. «Li tre a lekout de tou seki pe bizin la. On a bien compris que les élections générales ne sont pas très loin...»