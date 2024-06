Soudan: Gen - Al-Hussain félicite les forces armées et conjointes pour la victoire a El Fashir

Khartoum — Le chef d'état-major, le général Mohamed Osman Al-Hussein, et les membres de l'état-major, adressent leurs plus chaleureuses félicitations aux commandants, officiers, sous-officiers et soldats des forces armées et des forces conjointes - Mouvements de Lutte Armée- sur leur victoire décisive remportée vendredi, dans la ville d'El-Fachir, sur les mercenaires de la milice terroriste les Dagalo.

Gen. Al-Hussain a souligné que la porte occidentale de la patrie restera gardée par les héros de la région occidentale et les soldats des forces conjointes, et derrière eux se trouvent les citoyens de la région du Darfour, qui ont donné les plus merveilleux exemples de patience et de fermeté et ont réussi à contrecarrer et à détruire les attaques incessantes des milices contre la ville Al-Fashir