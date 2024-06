Bénin: Inauguration officielle du marché moderne de Cadjèhoun à Cotonou

Au Bénin, le marché de Cadjèhoun, en plein centre de la capitale économique, Cotonou, a été inauguré, samedi 15 juin, par le gouvernement. Il ouvre une série d'inaugurations qui va s'étaler jusqu'à fin décembre 2024. Au total, la construction d'une vingtaine de marchés urbains et régionaux sur les trente-cinq prévus est terminée.

Les neuf marchés annoncés pour Cotonou sont déjà tous livrés. Il s'agit de marchés aux standards internationaux, un projet ambitieux du gouvernement, lancé en 2019, pour tourner la page des incendies et de l'insalubrité

Le marché inauguré - 56 places - remplace celui qui existait. C'est le plus petit de Cotonou. Il est moderne et tout neuf, avec couloirs et stands lumineux, mobilier identique, brasseurs et sanitaires. On y vend poisson, viande, légumes, divers, pagnes, artisanat etc...

Avant cette ouverture, il y avait une inconnue : les critères d'attribution des places. Le gouvernement a procédé, par tirage au sort, en présence d'un huissier. « Nous avons voulu être transparents et impartiaux dans l'attribution des places pour qu'on évite de dire : c'est la soeur du DG et que l'on trouve un lien de parenté ou un lien d'amitié. Les mamans sont venues tirer leurs places », explique Eunice Loisel Kinifo, directrice de l'Agence de gestion des marchés.

Hélène et Erika font partie des rares élues. « Ah ! Je suis vraiment ravie, c'est une innovation qu'il faut louer, nous n'avons jamais rien vu de tel. Le cadre est chic ! » témoigne l'une d'elles.

Des groupes de femmes ont chanté pour remercier Patrice Talon : « On ne t'abandonnera pas », chantent ces femmes

Il y a des obligations consignées dans un règlement intérieur telles que le respect des heures d'ouverture et de fermeture, l'interdiction du travail des enfants ainsi que l'interdiction de sous-louer.

Il y a une redevance à payer dont le montant sera fixé incessamment.

Le préfet de Cotonou invite au respect de la propreté pour éviter de transformer ce marché moderne « en porcherie ». Le marché dispose d'un local pour la gestion des déchets ainsi que de poubelles.