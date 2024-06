Tunisie: Hechmi Marzouk - 'Genèse sculpturale' est un hymne à la féminité et la maternité, sources de toutes formes d'émergence vitale

TUNIS/Tunisie — "L'art étant la beauté et la beauté souvent faite Femme" murmure l'artiste et sculpteur tunisien de renom Hechmi Marzouk en plongeant son regard sur ses sculptures exposées actuellement et jusqu'au 24 juin à la galerie d'art Saladin à Sidi Bou Said.

Dans son exposition "Genèse Sculpturale", le dessinateur-sculpteur, doté d'une carrière artistique de près d'un quart de siècle, exprime son addiction pour la femme actrice de l'Histoire, de la Genèse du monde, à travers une vingtaine de sculptures en marbre, bronze et laiton accompagnées de leurs esquisses source première de son inspiration avant de mettre en scène ses modèles, et leur donner âme.

"La liseuse à l'enfant", "En lisant son journal", "Le grand écart", «"En quittant le bain maure", "La fertilité féminine", "La danseuse des 1001 nuits", "L'affection maternelle", "La séductrice du marché", "Gestation heureuse"... sont autant de titres révélateurs d'un univers visuel particulier où la représentation de la future mère occupe une place visible dans cette exposition et où les références à la maternité sont érigées comme un thème majeur de ses oeuvres qui en ont promu les formes, les rondeurs, les contours et les plis en les enveloppant de symboles.

Magnifier la féminité et la maternité, sources de toutes formes d'émergence vitale, c'est ce que réussit à la perfection Hechmi Marzouk avec ses diverses sculptures et dont chacune "retrace une histoire de mon enfance, de l'amour de ma mère, de mes souvenirs dans ma ville natale Mahres, des traces de mon vécu, de mes nostalgies, de mon imaginaire, de mes rêveries...." raconte le maitre d'oeuvre.

Oui, dit-il "Genèse Sculpturale est un hymne à la Femme, à la source et ressource de la vie, à notre Etre car c'est elle le repère qui jalonne notre chemin, notre destinée" confie l'artiste. C'est pourquoi "j'ai voulu montrer la femme enchantée en portant son bambin, la femme joyeuse en lisant un livre tranquillement, la femme libre et rebelle en dansant, la femme sensuelle et pudique en marchant, la femme pleine de grâce et d'élégance enveloppée dans une robe ou en « sefsari », la femme qui respire la poésie et le mystère, celle qui incarne l'image de la Déesse de l'antiquité et des temps modernes" s'explique l'auteur d'une oeuvre où la fantaisie et la sensibilité se font remarquer.

Dans cet univers au féminin, le regard bienveillant du leader Habib Bourguiba est bien présent avec le prototype en résine de sa célèbre statue équestre ; "par devoir de mémoire mais aussi de reconnaissance" précise Hechmi Marzouk, le créateur d'une riche collection de sculptures du premier président de la République tunisienne.

"Genèse sculpturale » s'est voulu naturellement un dialogue intemporel où le pictural et l'histoire composent en jouant avec la lumière, la pose et le lieu, d'où jaillit au beau milieu l'oeuvre fétiche in-situ « Genèse minérale » mise en scène, dans une collaboration artistique, par les soins de l'artiste peintre Jamel Chaouki Mahdaoui, pour emporter le visiteur dans des scènes féériques autour d'une fontaine qui rappelle le conte de la Fontaine de Jouvence.