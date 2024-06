Congo-Brazzaville: Journées de dermatologie - Des crèmes solaires au profit des personnes atteintes d'albinisme

Le Réseau des organisations des personnes vivant avec albinisme d'Afrique centrale (Ropac) et l'Association Jhony Chancel pour les albinos (Ajca) ont organisé, du 13 au 15 juin à Brazzaville, les premières journées conjointes de dermatologie.

Une grande cérémonie de sensibilisation et de distribution des crèmes ainsi que des lunettes de lecture aux personnes atteintes d'albinisme a marqué la fin des premières journées conjointes de dermatologie à la clinique médico-sociale de l'Ajca. L'activité s'est déroulée en présence de plusieurs partenaires dont des ambassadeurs accrédités au Congo (le consulat honoraire de la République de Saint- Martin, la République Fédérale du Brésil, le Cameroun, l'Inde, la Russie, le Gabon). La professeure agrégée en dermatologie au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, Lenga Loumingu, et le directeur de cabinet du ministère des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la Solidarité ont été également présents.

Dans leurs interventions respectives, tous les intervenants ont loué le travail abattu par l'Ajca et évoqué la nécessité de sensibiliser et d'améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé pour cette communauté.

Pour l'ambassadeur de la République fédérale du Brésil, par exemple, la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est l'occasion « d'éduquer et de promouvoir l'égalité de tous les individus, quelle que soit leur condition génétique ». Dans ce contexte, il a recommandé la promotion de l'éducation populaire. « Il est important d'aborder régulièrement la question de l'albinisme dans divers contextes, y compris dans les médias télévisés, afin de sensibiliser le public aux difficultés rencontrées par les albinos », a suggéré Renato Soares Menezes.

De son côté, le président du Ropac et de l'Ajca, Jhony Chancel Ngamouana, a salué le soutien du consulat honoraire de la République de Saint-Martin, représenté par Marcello Della Corte et autres partenaires. Il a fait savoir que l'acquisition de 250 kits de crème solaire a coûté plus de 7 millions CFA. « Chaque jour nous réfléchissons sur la manière d'améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec l'albinisme au Congo et dans la sous-région », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, il a réitéré son appel d'aide concernant la mise en place d'une unité de fabrication de crème antisolaire au Congo. « Nous avons besoin de l'accompagnement. Apportez votre pierre à l'édifice afin que ce projet voit le jour le plus vite possible », a lancé le président du Ropac.

La clinique médico-sociale de l'Ajca est composée d'une salle d'hospitalisation, d'un bloc opératoire et d'un laboratoire. La distribution des produits se fait tous les trois mois.

À l'instar d'autres pays, le Congo a célébré la Journée internationale des personnes atteintes d'albinisme sur le thème « L'inclusion fait la force ». Des organisations de plusieurs pays africains membres du Ropac ont pris part à l'activité.

La célébration vise à attirer l'attention sur l'élimination de toutes formes de violence et de préjugés auxquels sont confrontées les personnes atteintes d'albinisme, afin de soutenir leur cause, car ces derniers sont particulièrement confrontés à divers problèmes de santé, tels que le manque de protection contre les rayons solaires, en raison de l'absence de mélanine dans la peau. Ainsi, il est recommandé l'utilisation de crème solaire et de lunettes de soleil, de même qu'un suivi médical régulier, pour prévenir les lésions et le cancer de la peau.