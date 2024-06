Sénégal: Kolda - Les fidèles invités à promouvoir la culture de la paix et de la tolérance

Kolda — L'Imam de la grande mosquée de Kolda (Sud), Thierno Alassane Tall, a exhorté les fidèles à promouvoir la culture de la paix et de la tolérance conformément aux recommandations de la religion musulmane.

"Chaque musulman doit oeuvrer pour la promotion de la paix et la tolérance comme le recommande la religion musulmane qui est une religion de paix et de tolérance", a dit Thierno Alassane Tall dans son sermon de la prière de l'Aid el Kébir ou Tabaski.

Le guide religieux a indiqué que tout musulman doit travailler pour instaurer la paix partout dans le monde.

"Nous devons tous travailler pour la paix et la tolérance partout où on sera dans ce monde, éviter de stigmatiser, des paroles blessantes ou qui divisent des ethnies, des peuples, des religions et cultures (...), a dit l'imam ratib de la grande mosquée de Kolda.

Il a invité les musulmans à plus de solidarité. "La solidarité doit être inscrite dans nos actions de tous les jour, les personnes les plus nanties doivent aider les plus démunies (...)", a dit le guide religieux.