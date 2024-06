Cote d'Ivoire: Année scolaire apaisée - Les faîtières syndicales saluent le cadre d'échanges initié par la Ministre Mariatou Koné

Les syndicats du secteur éducation-formation et le cabinet de la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation se sont rencontrés le vendredi 14 juin 2024.

Mariatou Koné à travers cette rencontre qu'elle a initié, il s'agit de traduire ses vifs remerciements à "ses partenaires sociaux" pour l'atmosphère de paix qui a régné tout au long de l'année scolaire écoulée :"

« Je me réjouis que l'appel lancé depuis quelques années ait été entendu. Je me réjouis que les organisations syndicales s'inscrivent dans la dynamique de l'école apaisée. Pour cette année scolaire 2023-2024 nous avons fonctionné normalement. Le quantum horaire a été atteint, il n'y a pas eu de grève, pas de tension, mais plutôt une collaboration entre les faîtières syndicales et le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation », a-t-elle dit avant de rappeler l'importance de la concertation autour des questions de l'école.

« Nous avons initié un cadre de dialogue, nous sommes en dialogue permanent. Nous nous parlons et nous essayons de régler les problèmes qui sont posés au fur et à mesure, en fonction de nos moyens et selon la nature du problème. Pour avoir compris leur rôle en tant que partenaire, pour avoir compris l'importance d'une école apaisée, je voudrais dire merci aux syndicats », a-t-elle ajouté.

Des félicitations et des remerciements qui ont réjoui également ses hôtes.

Arnaud Boka de l'Entente Syndicale du Secteur Éducation - Formation (Esef-ci) a tenu à saluer la gratitude de la ministre à leur endroit. Charles Alain Kla, président de la plateforme du secteur Éducation-formation a salué également l'initiative de la création du cadre d'échanges : « Nous saluons ce cadre d'échanges et nous avons foi que les rencontres s'accompagnent de plus en plus de résultats ».