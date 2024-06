Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Juin 2024

Burkina Faso : Terrorisme- Attaque jihadiste meurtrière contre une localité près du Niger

Une attaque jihadiste meurtrière, dont le bilan exact est inconnu, a visé mardi la localité de Mansila, dans le nord-est du Burkina Faso, près du Niger, a-t-on appris dimanche de sources locale et sécuritaire. Le 11 juin, « des individus mal intentionnés ont pris d’assaut le détachement, nos maisons, nos commerces et toutes autres représentations du pays », indique l'association des élèves et étudiants de Mansila, dans un communiqué publié sur Facebook.« A l’heure actuelle alors que nous n’avons pas fini de pleurer nos morts, bon nombre de nos pères, mères, frères et sœurs sont portés disparus", poursuit cette association qui appelle les autorités à « restaurer la paix ». Les détachements militaires déployés dans les diverses localités du Burkina comportent généralement environ 150 éléments. Aucun bilan officiel n'a été dévoilé et les autorités n'ont pas communiqué sur cette attaque qui a été revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Gsim), afilié à Al-Qaïda. (Source : Afp)

Côte d’Ivoire : Etat de la nation - Le Président Ouattara s’adresse au Parlement réuni en Congrès ce mardi

%

C’est en principe ce mardi 18 Juin2024, que le Chef de l’Etat Alassane Ouattara va faire l’état de la Nation, devant les deux chambres du Parlement ivoirien : Le Senat et l’Assemblée nationale. Exercice démocratique, c’est la quatrième fois dans l’histoire de la Côte d’Ivoire, qu’un Chef de l’Etat s’adresse au Parlement réuni en Congrès. Alassane Ouattara en a à sa quatrième prise de parole devant le Parlement réuni en Congrès. Après 2020, 2022, 2023 et maintenant 2024, le Président Ouattara dans un souci de renforcement des institutions de la République et de la consolidation de la démocratie, va s’adresser ce mardi 18 juin 2024 à l’auditorium du Sofitel Abidjan hôtel ivoire d’Abidjan. (Source : fratmat.info)

Gabon : Loi fondamentale - La rédaction du projet de la nouvelle Constitution achevée

Visiblement, les choses s’accélèrent au Gabon. Avec la mise en place de la nouvelle loi fondamentale. C'est du moins ce qui ressort de l’audience accordée à l’ambassadeur de l’Union européenne, Cécile Abadie par la ministre de la Réforme des institutions, par ailleurs coordinatrice du Comité constitutionnel national (Ccn) Murielle Minkoue Mintsa. L’information est rapportée par gabonmediatime.com Selon cette source qui rapporte l’information, au cours de cette rencontre entre les deux personnalités, le membre du gouvernement a fait le point du processus de transition au Gabon et qui doit aboutir à une réforme en profondeur des institutions du pays. (Source : gabonmediatime.com

Cameroun : Orpaillage clandestin - La tragédie des enfants centrafricains dans les mines au Cameroun

Au Cameroun, de nombreux enfants centrafricains travaillent sur les sites miniers. Il s’agit d’enfants orphelins ou issus des familles ayant fui la guerre et qui ne résident pas dans les camps de réfugiés du Hcr. Certains enfants ont laissé leur vie sur ces sites miniers à la suite d’éboulements. Dans la région de l’Est, de nombreux enfants Centrafricains à la recherche de l’or affrontent des conditions difficiles sur les sites miniers, parfois au péril de leur vie. Pour survivre, un enfant centrafricain a trouvé la mort sur un site minier exploité par une société chinoise. Un procès est en cours depuis 2022. (Source : abangui.com)

Sénégal : Hajj 2024 - Le ministère des Affaires étrangères informe du décès de trois pèlerins

Le Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a été informé du décès, à la Mecque, de trois (03) pèlerins, conduits par des voyagistes privés, rapporte un communiqué. Selon la même source, « le Consul général du Sénégal à Djeddah a été immédiatement instruit, en rapport avec la Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam, et les autorités saoudiennes compétentes, de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l’inhumation, sur place des personnes décédées, conformément à la tradition musulmane ». « En cette douloureuse circonstance, Son Excellence Madame Yassine FALL, Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, présente ses condoléances aux familles éplorées et les assure de sa profonde sympathie. Qu’Allah accueille les défuntes au Paradis », poursuit ledit communiqué.( Source :adakar.com)

Niger : Attaque du pipeline- Le Front patriotique pour la Libération revendique

Au Niger, le Fpl, le Front patriotique pour la Libération, dirigé par Mahmoud Sallah, a mis sa menace à exécution. Dans la nuit de la tabaski au Niger, il a envoyé un commando dans le désert nigérien pour faire sauter le pipeline qui évacue le brut vers le port de Cotonou. Les rebelles du Fpl avaient menacé de faire sauter ce pipeline et l’usine de raffinage si leurs revendications n’étaient pas satisfaites, à savoir le retour à l’ordre constitutionnel après le coup d’état de juillet 2023.Une vidéo du sabotage tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, rendu public le lundi 17 juin 2024, le Front patriotique pour la Libération a revendiqué l’attaque. Selon son président, le Fpl a mis hors d’usage un important tronçon du pipeline en guise de premier avertissement à la junte au pouvoir au Niger. (Source : Rfi)

Rca : Forces paramilitaires- Wagner continue de prospérer

Fort d’un effectif compris entre 1 500 et 2 000 hommes, le groupe russe a permis à l’armée centrafricaine de reconquérir de nombreuses zones aux mains des rebelles, mais au prix de nombreuses exactions. Bourgade après bourgade, durant le mois de mai, les Forces armées centrafricaines (Faca) ont repris pied dans les localités situées sur le ruban routier de latérite bordant, dans l’extrême sud-est de la Centrafrique, la République démocratique du Congo (Rdc) jusqu’aux confins du Soudan du Sud. Cela faisait plusieurs années que cette région du Haut-Mbomou était entre les mains de l’Unité pour la paix en Centrafrique (Upc), l’un des multiples mouvements armés résiduels de la Séléka, la grande rébellion du début des années 2010. (Source : LeMonde.fr)

Zimbabwé : Pour stimuler le commerce zimbabwéen- Un prêt de 80 millions dollars d’Afreximbank

La banque zimbabwéenne CBZ Bank étend son partenariat avec Afreximbank pour renforcer les besoins de financement d’exportateurs locaux. L’accord entre les deux entités facilitera l’acquisition d’actifs au profit d’entreprises agricoles, minières et manufacturières. La banque commerciale zimbabwéenne, CBZ Bank, a conclu le mercredi 12 juin 2024, une facilité de crédit de 80 millions dollars avec la banque africaine d’import-export (Afreximbank), constituée de deux lignes de financement de 60 millions et 20 millions dollars.La facilité servira à renforcer les besoins de financement du commerce des PME et exportateurs des secteurs productifs tels que l’exploitation minière, l’agriculture, et l’industrie manufacturière. Le financement soutiendra également les besoins en fonds de roulement des entreprises bénéficiaires, ainsi que l’acquisition d’actifs et de machines. Pour rappel, CBZ Bank, l’une des 14 banques commerciales en activité à fin 2022, a déjà été soutenue par Afreximbank.. ( Source : Agence Ecofin)