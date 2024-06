Burkina Faso: 27e nuit des prix Galian - Six prix pour Sidwaya

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a récompensé les meilleures oeuvres journalistiques à travers la 27e nuit des Galian, le vendredi 14 juin 2024 à Ouagadougou.

Institués pour stimuler et créer une saine émulation entre les hommes et femmes des médias, les prix Galian récompensent chaque année les meilleures oeuvres journalistiques. Le vendredi 14 juin 2024 à Ouagadougou, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé la remise des prix de la 27e édition des Galian.

Il s'agit de 21 prix officiels, 23 prix spéciaux 2 Galian d'hommage et 4 prix kids. Le patron de la nuit des Galian, le Président de l'Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma, a félicité les acteurs des médias pour leur contribution significative au développement du Burkina. «Je vous exhorte à faire de l'excellence votre crédo afin d'influencer positivement la communauté », a-t-il déclaré.

Le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a, pour sa part, évoqué le rôle crucial de la communication dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso.

Relevant le défi sécuritaire auquel le pays est confronté, le premier responsable du département en charge de la communication a insisté sur la nécessité de diffuser une information juste et responsable afin de soutenir les efforts de reconquête et de stabilisation du territoire national. Sidwaya, « le journal de tous les Burkinabè », a obtenu six prix. Abdoulaye Balboné et Mahamadi Sebogo se sont adjugé chacun deux prix spéciaux, Djakaridja Siribié, un prix spécial et Remi Zoéringré, le prix officiel en photographie.