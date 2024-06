Congo-Brazzaville: Journée internationale du don de sang - Ufresa Congo accomplit un acte salvateur

L'Union des femmes reporters sportives d'Afrique section Congo (Ufresa-Congo) a profité du 14 juin, date consacrée à la célébration de la Journée internationale du don de sang, pour accomplir au Centre national de transfusion sanguine un acte bien que symbolique qui épouse la vision de l'Organisation mondiale de la santé, à savoir sauver des vies.

Selon l'OMS, les transfusions de sang et de produits sanguins contribuent à sauver des millions de vies chaque année. Elles peuvent aider à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et à améliorer leur qualité de vie, et sont utilisées lors d'actes médicaux et chirurgicaux complexes. Elles jouent aussi un rôle essentiel et vital dans les soins de la mère et de l'enfant, et lors des interventions d'urgence en cas de catastrophes d'origine humaine ou naturelle.

La volonté de relancer les activités est désormais réelle dans cette association. Après l'organisation réussie de la marche le 12 mai et le don du sang, la section Congo entend donner plus d'ampleur à sa politique en organisant des tournois de football féminin et de Nzango puis faire des dons d'équipement dans les clubs féminins. « On lance un appel aux dames qui hésitent encore d'adhérer à l'Ufresa-Congo qu'elles viennent en masse », a lancé Nathalie Ngamakita, présidente de l'Ufresa-Congo.