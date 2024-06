Congo-Brazzaville: Projet « Mosala » - La France et le pays font le point d'avancement

La diplomate française et le ministre de la Jeunesse et des Sports ont échangé, le 17 juin, sur l'avancement du projet « Mosala » qui a pour vocation de favoriser l'employabilité et la formation des jeunes dans le secteur de l'agriculture.

« Nous avons signé une convention, il y a quelques semaines, avec le ministère des Finances entre l'Agence française de développement et le ministère de la Jeunesse et des Sports pour mettre en place des structures d'accompagnement de ces jeunes. C'est un projet majeur pour nos deux pays et je venais discuter avec le ministre de l'avancement de ce projet qui est entre ses mains », a commenté Claire Bodonyi, ambassadrice de France au Congo.

Claire Bodonyi et Hugues Ngouélondélé ont aussi évoqué les préparatifs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. L'accent a été mis sur toutes les procédures d'accompagnement de la famille olympique, c'est-à-dire chefs de l'Etat, ministres de la Jeunesse et des Sports et athlètes. « Vendredi, nous animerons une conférence de presse à la case de Gaulle pour faire un peu le tour de cet événement international qui est organisé en France. Nous en sommes fiers et que nous souhaitons qu'il se passe de la meilleure façon qu'il soit ».