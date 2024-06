Cameroun: Haussse des prix des denrées alimentaires - Des fonctionnaires véreux bloquent l'action du gouvernement

Depuis bientôt deux ans, les populations camerounaises subissent de plein fouet la flambée des prix des denrées alimentaires. Cette situation, causée par des facteurs géopolitiques et des pratiques commerciales malhonnêtes, met à rude épreuve le pouvoir d'achat des ménages. Malgré les efforts déployés par les autorités compétentes, l'équilibre n'est toujours pas atteint, et les consommateurs continuent de souffrir.

Des commerçants véreux profitent des failles du système

A l'origine de cette persistance de la hausse des prix, on retrouve des commerçants véreux pour qui le profit est la seule motivation. Profitant des lenteurs administratives et de la non-implémentation de certaines directives sur le terrain, ces commerçants indélicats n'hésitent pas à spéculer sur les prix, aggravant ainsi la situation des populations.

Des fonctionnaires irresponsables qui s'accrochent à leurs privilèges

La situation est d'autant plus préoccupante que certains fonctionnaires, au lieu de jouer leur rôle de régulateurs du marché, se comportent en complices des commerçants véreux. Ces fonctionnaires irresponsables, motivés par des intérêts personnels, s'accrochent à leurs privilèges et entravent l'action du gouvernement.

Le cas du Délégué départemental du commerce de la Boumba et Ngoko

Un cas flagrant d'irresponsabilité administrative est celui de Monsieur Mimbala Emmanuel Blaise, ex-Délégué départemental du commerce de la Boumba et Ngoko dans la région de l'Est. Malgré sa mutation au ministère de l'agriculture depuis le 31 octobre 2023, soit huit mois déjà, Monsieur Mimbala refuse catégoriquement de rejoindre son nouveau poste d'affectation. Son attitude, loin d'être isolée, illustre le comportement de nombreux fonctionnaires qui bloquent la bonne marche de l'administration et nuisent aux efforts du gouvernement pour lutter contre la hausse des prix.

Des conséquences néfastes sur l'efficacité de l'administration

Ces pratiques illégales et irresponsables ont des conséquences néfastes sur l'efficacité de l'administration. Les descentes sur le terrain pour contrôler les prix ne sont plus d'actualité, et l'exécution des tâches opérationnelles est entachée de laxisme. Cette situation crée un climat de frustration et d'injustice au sein des populations, qui se sentent abandonnées par les autorités.

Nécessité d'une action ferme et immédiate

Face à cette situation alarmante, une action ferme et immédiate est nécessaire pour mettre fin aux agissements des commerçants véreux et des fonctionnaires irresponsables. Le gouvernement doit renforcer les contrôles sur le marché et appliquer des sanctions sévères à ceux qui enfreignent la loi. Il est également urgent de mettre en place des mécanismes efficaces pour lutter contre la corruption et garantir la transparence dans l'administration.

La mobilisation de la société civile est également cruciale

La société civile a également un rôle important à jouer dans la lutte contre la hausse des prix des denrées alimentaires. Les organisations citoyennes doivent sensibiliser les populations sur leurs droits et les encourager à dénoncer les pratiques illégales. Elles doivent également faire pression sur les autorités pour qu'elles prennent des mesures concrètes pour résoudre ce problème crucial.

En conclusion, la hausse des prix des denrées alimentaires est un problème complexe qui nécessite une solution multidimensionnelle. Le gouvernement, la société civile et le secteur privé doivent unir leurs efforts pour lutter contre les commerçants véreux et les fonctionnaires irresponsables, et garantir l'accès des populations à une alimentation abordable et de qualité.