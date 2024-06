Congo-Kinshasa: Un rapport conjoint de la Cenco et de l'ECC critique le processus électoral

Six mois après les élections générales en République démocratique du Congo (RDC), les églises catholique et protestante ont présenté, ce lundi 17 juin, à Kinshasa, le rapport général de leur mission électorale conjointe. Elles critiquent vivement le déroulement du processus électoral et constatent que les correctifs demandés n'ont toujours pas été mis en oeuvre.

Les observateurs catholiques et protestants accusent la Commission électorale nationale indépendante (Céni) de n'avoir pas assuré un processus électoral sécurisé et maîtrisé, affirmant que du matériel électoral sensible s'est retrouvé entre les mains d'individus non qualifiés.

La réponse de la Céni, par la voix de Didi Manara, l'un de ses vice-présidents, n'a pas tardé. Didi Manara a déclaré que ce rapport prête à la Céni des pouvoirs qu'elle n'a pas, notamment la sécurisation du processus électoral qui dépend du gouvernement.

Concernant l'audit externe du fichier électoral, catholiques et protestants estiment que l'opération n'a pas semblé être menée de manière indépendante et professionnelle. Selon eux, des doutes subsistent quant à la fiabilité du fichier électoral et ils s'inquiètent de voir l'Office National de l'Identification de la Population (ONIP) utiliser ces listes électorales pour produire la carte d'identité des citoyens congolais.

La Céni rejette ces accusations, défend la qualité du fichier et rappelle qu'elle a procédé à l'identification et à l'enrôlement des électeurs en seulement quatre mois, contrairement au cycle passé. « Cette prouesse est à saluer et le rapport de la MOE [Mission d'observation électorale] CENCO-ECC a décidé de l'occulter », a déclaré Didi Manara.

Des irrégularités déjà signalées

La mission électorale conjointe CENCO-ECC rappelle qu'elle avait mentionné de nombreuses irrégularités susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des résultats de tous les scrutins. Elle estime que l'éclairage apporté par la Céni n'a pas été suffisant.

Le pasteur Eric Nsenga, porte-parole de l'ECC, a exprimé ses préoccupations : « La MOE avait fait mention de nombreuses irrégularités susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des résultats de tous ces scrutins. Afin de favoriser l'acceptation des dits résultats, la MOE avait recommandé aux institutions habilitées d'en démontrer le contraire ».

De son côté, Didi Manara, a critiqué la mission conjointe pour ne pas avoir révélé les résultats finaux de son travail : « La Céni attendait de voir les résultats du comptage parallèle de la mission d'observation électorale CENCO-ECC qui du reste corroborent ceux de la Céni. Malheureusement, cette convergence de conclusions a été étonnamment gardée secrète par ce rapport de la CENCO-ECC ».

Toujours en ce qui concerne les irrégularités, la Céni s'est défendue en se félicitant d'avoir sanctionné plus de 80 personnes, y compris certains de ses agents et des candidats qui auraient tenté de manipuler les résultats.

« On pouvait demander qu'on coupe le signal internet, comme cela se fait ailleurs, en Afrique. Mais nous avons voulu que ça se voit et que ça se montre. C'est pourquoi on a remarqué peut-être qu'il y a eu beaucoup de dénonciations. C'est parce que nous l'avons voulu. Il fallait que tous les Congolais sachent ce qui se passe pour que nous puissions, nous tous, apporter des correctifs », a ajouté Didi Manara.

Les deux parties conviennent néanmoins de la nécessité de mener des réformes pour améliorer le processus électoral.