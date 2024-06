Congo-Brazzaville: Réseaux sociaux - L'Acofepe et Jacua réfléchissent sur la désinformation sur Tik-Tok

L'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite (Acofepe) et Jacua ont organisé récemment un webinaire sur le thème "Analyse des mécanismes de lutte contre la désinformation sur Tik-Tok et son impact sur les jeunes utilisateurs".

La conférence en ligne a mis en présence trois panélistes, à savoir la présidente de l'ONG "Mwasi ya lobi, Patricia Dielomboka Nzinga, l'écrivaine, Céline Ngoy et la présidente de Acofepe), Grâce Ngyke Kangundu.

Dans son intervention, Patricia Dielomboka Nzinga s'est appesantie sur les dangers auxquels les jeunes internautes sont exposés sur Tik-tok. Elle a déclaré que les jeunes utilisent Tik-Tok avec beaucoup d'ignorance, ce qui les rend particulièrement vulnérables à la désinformation. "Les besoins de vues ont fait croire aux jeunes que la déformation de l'information n'avait pas des conséquences dévastatrices," a-t-elle affirmé, soulignant ainsi l'importance de la sensibilisation à ce phénomène.

Pour sa part, Grâce Ngyke a formulé quelques recommandations pour une bonne utilisation de cette plate-forme. Il s'agit notamment de l'intégration dans le programme scolaire de la thématique sur l'éducation numérique

A en croire la présidente de l'Acofepe, l'intégration de l'éducation numérique dans le cursus scolaire présente plusieurs avantages. Premièrement, elle permet de développer les compétences critiques des élèves, les aidant à analyser et évaluer les informations qu'ils rencontrent en ligne. Deuxièmement, elle favorise une utilisation plus sûre et plus responsable des technologies numériques. Enfin, elle prépare les jeunes à naviguer dans un monde de plus en plus numérique, leur offrant ainsi un avantage compétitif sur le marché du travail.

Pour ce faire, la présidente de l'Acofepe a appelé le gouvernement congolais à prendre des mesures concrètes pour intégrer l'éducation numérique dans le programme scolaire. Cette recommandation s'accompagne de propositions détaillées sur la manière d'introduire cette thématique, y compris la formation des enseignants et la création de supports pédagogiques adaptés. « Il est crucial que nous agissions maintenant pour préparer nos jeunes à faire face aux défis du monde numérique. En investissant dans l'éducation numérique, nous investissons dans l'avenir de notre nation », a-t-elle martelé.

La proposition de l'Acofepe de lutter contre la désinformation par l'éducation numérique représente une démarche innovante et essentielle dans le contexte actuel. Alors que le Congo se tourne vers un avenir de plus en plus connecté, cette initiative pourrait bien être la clé pour bâtir une société informée, critique et résiliente face aux défis de l'ère numérique. Au terme de cette conférence en ligne, les participants ont convenu de la nécessité d'intensifier les efforts de sensibilisation auprès des jeunes pour les encourager à adopter une utilisation responsable du numérique.