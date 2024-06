Congo-Brazzaville: Donation - Des écrans géants remis aux jeunes des quartiers 61 et 62

Le don a été offert par le conseiller municipal de la ville de Brazzaville, Brell Mbourangon, aux habitants des quartiers 61 Mpila et 62 Intendance, dans la première circonscription électorale de Talangai, dans le sixième arrondissement de la ville capitale.

Le conseiller municipal, Brell Mbourangon, pour accomplir son acte salvateur à l'endroit des habitants des quartiers 61 Mpila (sur deux sites) et 62 Intendance (sur deux sites aussi), a été ccompagné de ses collègues conseillers municipaux, Patrick Ngakosso, de Talangai ; Arsène Yangaat, de Poto-Poto ; Mavy Mbongo, de Djiri ; Elenga Nianga, de l'Ile Mbamou ; Zola, de Mfilou et leur doyen le député suppléant Boris Nganpfina. Bien entendu, il a été conseillé dans cette action par la députée de la première circonstance de Talangai, Blandine Nianga, et son suppléant Norbert Mbama, tous les deux absents.

Avant de remettre les kits composés du bouquet tout canal et bouquet spécial pour suivre les matchs de l'Euro aux responsables des différents sites où il est passé, le conseiller municipal, Brell Mbourangon, a profité de l'occasion pour leur restituer les comptes-rendus des travaux des cinquième, quatrième et troisième sessions du Conseil départemental et municipal de la ville de Brazzaville.

A la presse, le conseiller municipal, Brell Mbourangon, a dit que ce qui lui a motivé de faire ce geste, c'est d'abord les jeunes pour être plus proche d'eux et, surtout, écouter leurs préoccupations. « La demande de la population que j'entretiens régulièrement était pressante, et je n'ai pas hésité. Il me fallait le faire pour encourager la jeunesse. Il n'y aura pas que des matchs qui seront projetés dans ces quatre sites, il y aura aussi des documentaires sur l'instruction civique afin d'éduquer les jeunes et les amener vers les bonnes valeurs. Chaque fois qu'il y aura de grands événements tant sportifs qu'autres, nous payerons l'abonnement pour qu'ils suivent.

%

Dans les jours à venir, nous allons aussi installer les panneaux solaires », a-t-il signifié. Tous ceux qui ont reçu le don ont remercié le conseiller municipal, Brell Mbourangon. Parmi ces derniers, Gilbert Moussounda du quartier 62 Intendance a réagi. Il a exprimé sa joie en déplorant le manque d'espaces verts pour permettre aux jeunes de se déployer sportivement.