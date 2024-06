Congo-Brazzaville: Santé publique - Des laborantins formés au diagnostic rapide de la fièvre jaune

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a ouvert, le 17 juin à Brazzaville, avec l'appui des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDD) et de l'Unicef DA, un atelier régional pour l'introduction du test YF MAC-HD 1.0 (ATCC) et du test IGM de la fièvre jaune standard Q (SD Biosensor).

Les laborantins de treize pays francophones d'Afrique participent à la formation qui se tient jusqu'au 21 juin. Ils proviennent du Benin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la Guinée Conakry, du Mali, du Niger, de la RCA, de la RDC, du Tchad, du Togo et de la République du Congo. Parmi eux figurent aussi les représentants des trois laboratoires régionaux (Sénégal, Ouganda, Cameroun).

Organisé dans le cadre du réseau mondial de laboratoires de la fièvre jaune, cet atelier permet aux participants de mieux assimiler la mise en œuvre de deux tests, à savoir, en premier, le test de diagnostic rapide (TDR) SD biosensor qui permet d'avoir rapidement une idée quand on a reçu une vingtaine où une quinzaine d'échantillons qu'on passe rapidement pour savoir s'il y a un qui est positif ou pas.

« On va utiliser le test MAC-HD ATCC qui est manufacturé par la firme ATCC américaine. En effet, il s'agira pour le deuxième test d'avoir un résultat précis », a fait savoir dans son mot de circonstance le coordonnateur régional du réseau de laboratoires de la fièvre jaune en Afrique, le Dr Maurice Demanou, indiquant que l'Afrique depuis des années s'était appuyé sur un test qui prenait trois jours pour pouvoir obtenir les résultats.

%

Il a souligné que dans le cadre du réseau mondial des laboratoires, on travaille depuis ces dernières années à obtenir un kit commercial qui facilite la vie. Il permet en quelques minutes d'avoir une idée d'un échantillon suspect probablement infecté ou pas par le virus de la fièvre jaune.

S'exprimant à cet effet, le directeur général du laboratoire national de santé publique, Roch Fabien Niama, a salué l'ouverture de cet atelier régional de formation portant sur l'introduction du Kit MAC-HD ATCC et du test de diagnostic rapide (TDR) SD biosensor dans le diagnostic de routine de la fièvre jaune dans les pays à haut risque. « Cet atelier permettra l'introduction de deux innovations cruciales pour le diagnostic de la fièvre jaune : le kit ATCC YF MAC-HD et le test de diagnostic rapide (RDT) SD Biosensor, des outils qui permettront une avancée significative dans la capacité à diagnostiquer la fièvre jaune avec respectivement une sensibilité et une spécificité élevées ainsi qu'une précision et une rapidité accrues », a affirmé Roch Fabien Niama.

La fièvre jaune, a-t-il rappelé, est une maladie virale potentiellement mortelle qui représente une menace majeure pour la santé publique dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales. La lutte contre cette maladie nécessite des outils de diagnostic rapide, précis et accessibles, afin de permettre une prise en charge rapide et efficace des patients.