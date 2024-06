Afrique: Les réfugiés soudanais au Tchad aspirent au retour à leur pays

Adré — Les réfugiés soudanais dans les camps de réfugiés à l'est du Tchad ont exprimé leurs aspirations à la fin de la guerre, à l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans tout le Soudan, et à un retour dans leurs foyers et à leur vie normale.

Dans des déclarations pour «SUNA» à la ville tchadienne Adré, Les réfugiés soudanais ont félicité la nation soudanaise à l'occasion de l'Aïd , implorant Allah de se retrouver avec leurs voisins et amis dans un Soudan harmonieux et sans guerre. Ils ont déclaré que la guerre avait séparé les familles, les frères et les amis. \OSM