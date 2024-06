Madagascar: Odilon Ranaivoson - « Le projet Big South va changer la face du tourisme »

Le nouveau président du conseil d'administration de l'Office régional du Tourisme de Toliara (ORTU), donne de plus amples détails sur la stratégie de mise en oeuvre du projet « Big South ».

Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le projet « Big South » ?

Après la pandémie de Covid-19, il a été ressenti que les gens ont besoin de voyager et de voir d'autres pays, d'autres destinations. L'Office régional du tourisme de Toliara (ORTU) a ainsi pensé à enrichir les offres touristiques que le Sud de Madagascar possède déjà. On parle alors du Sud et pas seulement de la région Atsimo-Andrefana, car les destinations dans le Sud sont les allées des baobabs, le parc national de l'Isalo, le massif de Makay, la descente du Tsiribihina, les plages de Toliara, et le beau paysage de Tolagnaro. Dans une démarche personnelle, j'ai approché les PCA des offices du Tourisme de Menabe, Isalo et de l'Anôsy pour former un ensemble d'offres. D'où la naissance de « Big South » ou Grand Sud, un consortium de quatre régions, Atsimo-Andrefana, Isalo-Ihorombe, Anosy et Menabe.

C'est alors un ensemble de destinations touristiques dans le Grand Sud ?

Oui, le consortium de quatre régions met en avant une offre touristique étoffée et différenciée tant au niveau national qu'international. Nous rejoignons les destinations africaines à succès, à l'instar de Cape Town en Afrique du Sud, Victoria Falls au Zimbabwe et l'île Maurice pour la mise en place de nouvelles routes touristiques.

%

L'Afrique se présente aujourd'hui comme une brise dans le monde touristique mondial. Nous saisissons cette opportunité et nous partons d'un concept de proximité géographique. Quand des échanges ont eu lieu avec les interlocuteurs de ces trois pays, l'ORTU a mis en exergue la biodiversité, l'endémicité de la faune et de la flore et les beaux paysages du Sud malgache.

Comment sera proposée cette offre et sous quelle forme notre Sud peut-il attirer une telle clientèle ?

Des liaisons Cape Town-Victoria Falls-Île Maurice existent déjà et nous allons y insérer la destination Big South. Il s'agit de créer un itinéraire de quinze à vingt jours au départ de Cape Town en passant par Zimbabwe, Île Maurice et Madagascar. Nous envisageons de créer un circuit de sept à vingt-et-un jours dans le Sud, incluant Toliara,

Isalo, Morondava et Tolagnaro. Toliara peut proposer des visites dans les sites de renom tels que les parcs Tsimanampetsotsa ou Zombitse Vohibasia, Tsinjoriake, la Réserve de Reniala, la Forêt Mikea ou les stations balnéaires du Nord ou du Sud. Sans oublier de présenter les activités phares telles que le parapente, la randonnée, le snorkeling, le kitesurf ou la plongée sous-marine. Isalo est à proposer avec ses divers circuits tels que Malaso, Namaza, le canyon des rats, la cascade des nymphes ou de la grotte d'Andranomilitsy. L'allée des baobabs n'est pas en reste, le Tsingy de Bemaraha, ainsi que la plage de Libanona dans l'Anosy, la baie de Lokaro, le parc national d'Andohaela, etc.

Par quels moyens les touristes peuvent-ils joindre la boucle du « Big South » ?

La compagnie aérienne Tsaradia est prête à aller main dans la main avec nous dans ce projet. Elle confirme l'arrivée de deux avions au mois de septembre et de deux autres au premier trimestre 2025 et la compagnie est prête à étudier les fréquences à mettre en place dès que possible pour Toliara-Morondava-Tolagnaro. Nous devons assurer un taux d'occupation satisfaisant de ces connexions.

Nous sommes en cours de négociation, l'ORTU, le gouverneur de la région Atsimo-Andrefana, les sénateurs avec le ministère du Transport, pour élargir des lignes aériennes et à accorder des vols domestiques à bord d'avions privés qui assureront les destinations non desservies par Madagascar Airlines, comme Isalo, Ankasy et les Tsingy. Nous restons confiants avec l'annonce de la ligne Emirates en septembre, d'Air Mauritius, Ethiopian Airlines qui pourraient amener des clients jusqu'à la capitale et les tours opérateurs feront le nécessaire pour les faire venir dans le Sud. Des négociations sur la réouverture de la ligne Afrique du Sud-Toliara et Toliara-Tolagnaro-La Réunion sont également en vue.

Quand arriveront les premiers touristes de «Big South ?

Nous attendons les premiers clients de « Big South» pour la saison 2025. Les tours opérateurs vont pouvoir commencer à vendre des voyages après la signature de la convention de l'ORTU et les amis sud-africains au mois de juillet prochain. Il est fort probable que nous puissions déjà accueillir des touristes au dernier trimestre de cette année.

Que pensent les opérateurs et professionnels du Tourisme dans l'Atsimo- Andrefana en particulier ?

C'est tout nouveau pour eux, mais l'ORTU commence petit à petit à les impliquer. Il faut que nous soyons au niveau car nous nous attaquons aussi à un marché de haut niveau. Nos premières estimations en termes d'accueil se situent entre six cents et sept cents touristes par semaine pour les quatre régions « Big South ». Il faut des infrastructures de qualité et il faudra même accroître le nombre d'établissements pouvant répondre à cette nouvelle niche de clients. Le projet Pôle intégré de croissance (PIC) appuiera l'ORTU dans la mise en place du projet, sur la partie Communication notamment et sur la rénovation de certains sites touristiques.