Cameroun: L'artiste Aaron Jacsson dénonce la guerre entre mototaxis et taximen du pays

De son nom d'artiste A-J le chanteur plonge les mélomanes dans la relation très tendue entre les conducteurs de mototaxis et les taximen du pays.

« Moto-Taxi » est le titre du nouveau single. Dans cette nouvelle livraison musicale, le chanteur qui compte près de 20 ans d'expérience, surprend les mélomanes avec du Makossa. Une révolution qui n'a rien à envier au rap et RnB américain auxquels il nous a habitués.

A-J chante le quotidien des Camerounais sur la route et nous plonge dans les rapports assez tendus qui existent entre les conducteurs de motos et ceux des taxis à Yaoundé et à Douala en particulier. « Bienvenue à Douala, là où c'est mère du désordre, la chaleur te rend paplé, les embouteillages, c'est la mort. Ici, il y a un problème : les benskineurs et taximen, les 2 là c'est l'eau et le feu, ça va même finir un jour ? J'étais moi placé en route, je voulais aller à Akwa, le motoman veut me prendre, le taximan veut me prendre c'est là où la guerre commence. Entre les 2 tu entends : "mouf", "salaud", "sale type", "noir noir", "villageois", "gros et salle blouson", "dégage", "vieux taxi" ». Extrait du premier couplet de la chanson.

A-J soulève ici les maux auxquels sont confrontés les camerounais qui empruntent ces deux moyens de transport. Notamment l'incivisme, l'impolitesse ; le non-respect du code de la route et la surenchère sur le coût du transport ; le manque d'hygiène corporelle, d'éducation civique, de petite monnaie, la surcharge, les accidents de la circulation, etc. « J'appelle les deux parties à respecter ce travail, c'est important. Prendre sa moto ou son taxi, sortir tous les matins et rentrer le soir avec quelque chose pour nourrir ses enfants et les envoyer à l'école, c'est un travail. On doit s'auto-employer comme le président de la République dit souvent. Mais, on doit être responsable et faire ce travail avec amour », exhorte A-J.

A-J justifie cette transition « Je fais du rap, mais en réalité, je ne l'écoute pas. Je pense que je suis une bénédiction musicale parce que je suis inspiré. Pour être honnête, la musique que j'ai toujours aimé c'est le Makossa, mais je ne maîtrise pas la langue Sawa, bien que je sois un gars Sawa. J'ai grandi où on ne parlait que du français ou de l'anglais. Mais c'est un rythme que j'affectionne. J'ai toujours rêvé de faire de la musique, je n'ai pas de barrières... Aujourd'hui, je ne me vois pas comme un simple rappeur, mais plutôt comme un artiste musicien qui peut composer et qui peut toucher plusieurs rythmes... Donc, demain ne vous étonnez pas que je revienne avec un truc typique rap, RnB, Jazz,... Bref, je m'évade ».

Notes sur l'artiste

Homme expérimenté aux multiples talents, A-J est considéré comme « le rappeur et parolier le plus rapide » du Cameroun. Humble et très sympathique, il se définit comme un prédicateur du ghetto et influenceur spirituel, qui transmet le message de l'évangile tant aux moins privilégiés qu'aux riches, pour la gloire de Dieu. Sur la sphère musicale chrétienne au Cameroun, Aaron voue une admiration profonde aux artistes tels que : Christin, G4, Nemsty B, Christiane Moukory, Dick Ephphata, Guy Michel Kingue, Prospère Menko. Ils l'inspirent par leur créativité et leur manière de faire de la musique qui impacte sur la vie simplement avec leur art et leurs voix.

En 2010, le chemin de A-J croise celui de Tony Nobody avec qui il fera plusieurs années de collaboration sur des projets gravés dans l'histoire du hip-hop au Cameroun. Travailler avec Blaxity lui donne l'opportunité de collaborer avec des rappeurs traditionnels comme Stanley Enow, Black LaRue et Tony Nobody lui-même sur le projet intitulé « Faut pas ndem ». A-J a également fréquenté d'autres labels : Believe Record et Big Boss Entertainment.

En 2012, A-J décide d'utiliser son talent pour le Royaume de Dieu, après avoir accepté l'évangile du Christ. Dans ce nouveau monde, il va collaborer avec des artistes tels que G4, Ewert Sun, Nemsty B, Broda John, Mr Owono,...

Discographie

En plus du titre à succès « Faut pas ndem », A-J a une longue liste de singles produits durant ses 20 ans de carrière. De véritables pépites musicales parmi lesquelles « L'envers du décor compilation », « Allumez les briquets » ; « Unreleased projects », « J.E.S.U.S » en 2018 ; « Set u free » et « Walk by faith » (2019) ; « Stand for God » et « Freestyle » (2021) ; « He paid » et « Dance » (2022). Ce mois de juin 2024, il nous embarque avec« Moto-Taxi », un condensé de Makossa bien épicé.